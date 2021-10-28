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Giriş Tarihi: 28.10.2021 07:44

POMEM sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!

POMEM sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!

POMEM mülakat sonuçları, adaylar tarafından uzun bir süredir bekleniyor. Toplamda 8 bin polis alımının yapılacağı mülakat süreci üç aşama sonrasında tamamlandı. Tüm aşamalara katılanlar ve sözlü mülakat sınavına girenler ise “POMEM sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından adayların erişimine açılacak.

8-21 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 8 bin polis alımına ilişkin süreç tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekleyenler gözlerini gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 27.Dönem POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. İşte 2021 POMEM mülakat sonuçları için son durum.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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POMEM sonuçları açıklandı mı? 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları için gözler resmi açıklamada!
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