Pozantı Belediyespor’da hedef; ilk maçta ilk galibiyet

BAL 4. Bölge 1. Grup'ta mücadele edecek olan Pozantı Belediyespor, Pazar günü saat 14:00'de Silifke İlçe Stadı'nda Silifke Belediyespor ile ilk maçına çıkacak. Hazırlıklarına aralıksız devam eden Pozantı Belediyesporlu futbolcuların hırslı ve istekli oluşları teknik heyet ve Onursal Başkan Mustafa Çay'ı ümitlendirdi.



"ÜST LİGE ÇIKARIZ"

Teknik heyetin isteği doğrultusunda ihtiyaç duyulan her bölgeye yeni transferler yapan Pozantı Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Çay, antrenmanları da yakından takip ederek futbolculara moral verdi. "Nasıl başlarsak öyle devam ederiz" diyen Başkan Çay, Pozantı Belediyespor olarak bölgesel amatör ligin en güçlü takımlarından biri olduklarını ifade etti. Yerinde ve zamanında yaptıkları transferler ile takımı daha güçlü hale getirdiklerini de belirten Başkan Çay, "Şimdi, sıra bu gücümüzü BAL'da göstermeye ve zamanı geldiğinde ise şampiyonluk kupasını kaldırmaya geldi. Sizlere güveniyorum. İnşallah, sakatsız, olumsuz bir durum olmadan şampiyonluğa erişerek bir üst lige çıkarız" dedi.





MAÇLARA 3 PUAN PAROLASI İLE ÇIKACAKLAR

Pozantı Belediyespor'u lige hazırlayan Teknik Direktör Ersoy Tokmak ise, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Oynayacakları ilk karşılaşma öncesi düşüncelerini dile getiren Tokmak, "İnşallah sakatlık yaşamadan, başarılı bir sezon bizlere nasip olur. Ligin ilk maçı olan Silifke Belediyespor maçından puan veya puanlarla dönmek, takım olarak tek hedefimiz. Ayrıca, lig boyunca maçlarımıza 3 puan parolası ile çıkıp, takımı sıralamadaki en iyi yere getirmeyi istiyoruz. Sporcu kardeşlerimize güvenimiz tamdır. Umarım ligi çok iyi bir yerde bitirip her zaman maddi ve manevi yanımızda olan, bir başkandan çok ağabey ve baba edasıyla bizlere yaklaşan Mustafa Çay başkanımızı da gururlandıracak bir sezon yaşatmak istiyoruz. İnşallah bu maçı alıp, diğer maçları da aynı şekilde kazanma coşkusuyla önümüze bakacağız" dedi.