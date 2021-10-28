Sadakatsiz 38. son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz yeni bölüm tamamı kesintisiz izle!

Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Sadakatsiz yeni bölüm izle ekranı dizinin yayın saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk'un rol aldığı dizide bu hafta izleyenleri oldukça şaşırtacak yeni gelişmeler yaşanacak. Öte yandan diziyi internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Kanal D canlı yayın ile Sadakatsiz yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte 27 Ekim Sadakatsiz yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar...
Dizinin yeni bölümünü izlemek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz;
https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bu hafta heyecan dolu anlar yaşanacak. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor.
Asya ve Aras yeni bir aşka yelken açıyor! Aras'a güvenmek isteyen Asya, ona karşı bir adım atıyor. Aras'tan aldığı sözle birlikte ikili aşklarını da ilan ediyor. Aras ve Asya'nın el ele gittikleri akşam yemeğinde ise Volkan ve Derin başta olmak üzere tüm Güçlü Ailesi de aynı mekanda oluyor. Herkesi şoke eden bu aşk haberi, Volkan'ın canını epey sıkıyor!