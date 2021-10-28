BAKAN KOCA'DAN ATAMA MÜJDESİ!

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgın şartlarından uzaklaştıkça, çok yönlü iyileştirme için sağlam adımlar atacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

Ancak Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili henüz bakanlıktan bir açıklama gelmedi. Tercih ve başvuru kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı başvuru şartları, başvuru tarihleri ve kadro dağılımın ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.