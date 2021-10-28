Son dakika: Beşiktaş’ta Josef de Souza sakatlandı! Gerilme ve ödem tespit edildi

Son dakika...Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek zirve yarışında iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta, deneyimli yıldız Josef de Souza'nın sakatlandığı açıklandı.
Antrenmanda sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Josef'in çekilen MR'ında ödem tespit edildiği açıklandı. Oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."