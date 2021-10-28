Son dakika: Burak Yılmaz'ın tepkisi Fransa'da olay olmuştu! İlk açıklama geldi! "Başkanın önünde..."

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika... Lille formasıyla geçen sezon Fransa'yı sallayan Burak Yılmaz, takımını şampiyonluğa taşımıştı. Fransa'da adeta bir fenomen haline gelen Yılmaz, bu yıl ise sezona biraz tutuk başladı. Tüm kulvarlarda 13 müsabakada forma giyen milli golcü 4 gol 3 asistlik katkı sağladı. Son dönemde form grafiği düşen 36 yaşındaki yıldız, Ligue 1'de Lille'in Brest ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada ıslıklandı.
1-1 sona eren müsabakanın 77. dakikasında deneyimli teknik adam Jocelyn Gourvennec tarafından oyundan alınan Burak Yılmaz, bu karara tepki göstermişti.
Taraftarların kendisini ıslıklamasına sinirlenen milli golcü, direkt soyunma odasına gitmişti. Müsabakanın ardından Yılmaz'ın bu tavrı Lille hocasına sorulmuştu.
Jocelyn Gourvennec ise Burak Yılmaz'ın kendisine tepki göstermesi hakkında şu şekilde konuşmuştu: "Onu çıkardım çünkü çok fazla maç oynadı.
Soyunma odasına gittiğini ise görmedim o anda başkasıyla konuşuyordum. Şu an biraz formsuz ama her zaman çok çabalayan harika kariyere sahip bir oyuncu.
Onu yönetmek zor değil. Sadece birbirimizle konuşmamız gerekiyor. Sahada afresif olsa da antrenmanda konuştuğunuzda çok açık ve sakin biri. Belirttiğim gibi onu kaybetmemek adına çıkardım."
BURAK YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ!
Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Fransız basınına Burak Yılmaz'la yaşanan kriz hakkında konuştu. Yılmaz'ın özür dilediğini ifade eden 49 yaşındaki hoca, "Burak Yılmaz ile maçın ardından görüştük. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.
Lİlle için çok şey yapmak istiyor. Burak benden özür diledi ve başkanımız Olivier Letang da oradaydı. Ona takımın birliğini korumanın önemli olduğunu anlattım." dedi.
Burak Yılmaz'ın geçen sezona göre form düşüklüğü yaşadığına dair gelen bir soruya cevap veren deneyimli teknik adam, "İstatistiklerine baktığımız zaman doğru ancak geçen yıla göre daha verimli oynadığını düşünüyorum. Çok sık maç oynuyor ve enerji harcıyor.
Geçen sezona göre daha fazla yoruluyor ve bundan dolayı form grafiği düşebilir. Fakat Burak aklı başında biri, ruh değişimleri olabilir.
Şu anda takımda problem yok. Problem yokken problem yaratmayacağız." şeklinde konuştu.