Son dakika: Cristiano Ronaldo’yu bekleyen büyük tehlike! Solskjaer sonrası Conte gelirse...

Son dakika… Futbolda dünyanın en büyük yıldızları arasında Lionel Messi ile birlikte zirveyi paylaşan Cristiano Ronaldo, yaz transfer döneminde herkesi şaşırtan bir kararla Manchester United'a geri dönmüştü.
Eylül ayında kırmızıların formasıyla rüya gibi bir başlangıca imza atan Ronaldo, Premier Lig'de ayın oyuncusu ödülünü kazanmayı başarmıştı.
Ancak son haftalarda düşüşe geçen Manchester United'da, üst üste gelen ağır mağlubiyetlerin ardından hedefteki isim Solskjaer oldu.
Cristiano Ronaldo'nun Manchester'daki ilk döneminde takım arkadaşı olduğu Solskjaer, bu sezon yıldız oyuncun teknik direktörü.
İngiliz basınında ikilinin arasının çok iyi olmadığı ve Solskjaer'in Ronaldo'yu her zaman ilk 11'de oynatmaya yanaşmadığı söylentileri çıkmıştı.
Ole Gunnar Solskjaer ise "36 yaşındaki bir oyuncuyu Premier Lig'de her maç ilk 11 başlatamazsınız" açıklamasını yapmıştı.
Bu açıklamaların ardından tepki gören Solskjaer, son haftalarda Portekizli yıldızı ilk 11'e almaktan çekinmiyor. Ancak Ronaldo'nun varlığı, Manchester United'ın düşüşünü engelleyebilmiş değil.
Premier Lig'de Liverpool'a karşı tarihi bir hezimet alan İngiliz devi, Solskjaer ile her an yollarını ayırabilir. Deneyimli teknik adamın yerine adaylar arasında en önemli isim ise Conte gibi gözüküyor.
CONTE, RONALDO'YU YEDEK BIRAKABİLİR!
talkSPORT'ta konuşan Gabriel Agbonlahor, eski Aston Villa takım arkadaşı Ashley Young'ın, Conte ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlattığını açıkladı.
Geçen sezon Inter'de Serie A şampiyonluğunu kazanan Ashley Young, Conte'nin oyuncularından durmadan koşmasını istediğini ve bunu reddeden herkesi bırakacağını söyledi.
Agbonlahor, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood ve Paul Pogba gibi yıldızların Conte için önem arz etmediğini ve çok çalışmadıkları sürece kadroya giremeyeceklerini söyledi.
Eski Aston Villa yıldızının bu açıklamaları, İngiliz medyasında Manchester United'da yeni Conte – Ronaldo krizinin çıkabileceği iddialarını ortaya çıkardı.