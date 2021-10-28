SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…

En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son üç aylık oran kaldı. Bu oranlarda belli olduktan sonra emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam tutarı belli olacak. Peki, geride bıraktığımız 3 ayın enflasyon rakamına göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

İşte detaylar;