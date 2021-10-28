SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…

En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Enflasyon oranları göz önüne alınarak belirlenen memur ve emekli maaş zammı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son üç aylık oran kaldı. Bu oranlarda belli olduktan sonra emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam tutarı belli olacak. Peki, geride bıraktığımız 3 ayın enflasyon rakamına göre emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
İşte detaylar;
6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.
EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.
Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.
Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.