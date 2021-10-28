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Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:03 Son Güncelleme: 28.10.2021 11:29

Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Barcelona'nın yeni hocası olabilir

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Fenerbahçe istemişti, Barcelona’nın yeni hocası olabilir

Son dakika haberi... Rayo Vallecano'ya deplasmanda Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 yenilen Barcelona'da teknik direktör Ronaldo Koeman ile yollar ayrıldı. İspanyol basını, bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ünlü hocanın Katalan devinin başına geçebileceğini iddia etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... La Liga'nın 11. haftasında Barcelona deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano'ya Radamel Falcao'nun attığı golle 1-0 yenildi.

Ligde 9. sıraya gerileyen Katalan devi 1 maçı eksik lider Real Madrid'in de 6 puan gerisine düştü.

Barcelona yönetimi maç sonrası yaptığı açıklamayla teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İspanyol basını ise Barça'nın yeni hocasının kim olacağıyla ilgili ihtimalleri masaya yatırdı.

Tüm haberlerde favori isim olarak Barcelona'nın efsane futbolcu Xavi Hernandez gösteriliyor.

AL SADD'IN BAŞINDA 7 KUPASI VAR
2019'dan bu yana Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, 1 lig şampiyonluğunun yanı sıra 2'şer kez Katar Emir Kupası, Katar Lig Kupası ve 1'er kez de Katar Yıldızlar Kupası ve Katar Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.

89 maçta 61 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyetle maç başına 2.19'luk puan ortalaması tutturan 41 yaşındaki teknik adan, bu sezona da ligde 7'de 7 ile başladı.

Barcelona'nın Xavi ile anlaşamaması durumunda ise B takımını çalıştıran Sergio Barjuan'ı göreve getirebileceği iddia edildi.

GALLARDO'YU FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ
Katalan devi için ortaya atılan son aday ise River Plate'in Arjantinli hocası Marcelo Gallardo oldu.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Gallardo, 7 yıldır çalıştırdığı River Plate'e 3 lig şampiyonluğu, 3 lig kupası, 2 Libertadores, 1 Sudamericana ve 3 kez de Recopa Sudamericana (Libertadores ve Sudamericana şampiyonlarının arasında oynadığı maç) şampiyonluğu kazandırdı.

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