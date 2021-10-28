AL SADD'IN BAŞINDA 7 KUPASI VAR

2019'dan bu yana Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, 1 lig şampiyonluğunun yanı sıra 2'şer kez Katar Emir Kupası, Katar Lig Kupası ve 1'er kez de Katar Yıldızlar Kupası ve Katar Süper Kupası'nı kazanmayı başardı.