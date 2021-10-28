PELKAS'A SÜRPRİZ PARTİ

Bu arada Fenerbahçe'nin dünkü idmanı sonrasında 28 yaşına giren Dimitris Pelkas için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Pereira, Yunan futbolcuya elleriyle pasta yedirdi. Tecrübeli oyuncu da bu jestten ötürü teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.