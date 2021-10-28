Lazio'da İtalyan Milli Takımı golcüsü İmmobile'nin performansı nedeniyle ikinci planda kalan Kosovalı forvetin de teknik direktör Sarri'nin desteğine rağmen ayrılığı kafasına koyduğu öğrenildi.
27 yaşındaki golcünün ilk tercihinin eski takımı Fenerbahçe olduğu, ailesinin de tekrar İstanbul'da yaşamayı çok istediği belirtildi.
Sarı-Lacivertlilerin devre arasında Vedat Muriqi için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında...
Kanarya, 2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat'ı 1 sezon sonra Lazio'ya 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile satmıştı.
PELKAS'A SÜRPRİZ PARTİ
Bu arada Fenerbahçe'nin dünkü idmanı sonrasında 28 yaşına giren Dimitris Pelkas için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
Pereira, Yunan futbolcuya elleriyle pasta yedirdi. Tecrübeli oyuncu da bu jestten ötürü teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
SERDAR AZİZ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Öte yandan Fenerbahçe dün yaptığı antrenmanla Konya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmaları ile başlayan idman, çift kale maçla tamamlandı. Serdar Aziz takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.
Süper Lig'de üst üste oynadığı karşılaşmalarda Trabzonpor'a 3-1, Alanyaspor'a da 2-1 yenilen Kanarya, cumartesi günü deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek kötü gidişine son vermeyi hedefliyor.