Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Beşiktaş maçındaki oyun ve skorun ardından eleştirilerin hedefinde yer alan Diagne ve Mohamed'in yerine forvet takviyesi geliyor. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden transfere hız verme kararı çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fatih Terim ile Burak Elmas görüştü, transfer kararı alındı! Son dakika haberine göre Galatasaray'da Ocak ayında çehre değişiyor. Portekiz'den kiralanan fakat beklentilerin çok altında kalan Gustavo Assunçao geri gönderilecek. İyi bir 6 numara transferinin dışında forvet için de sürpriz bir aday gündeme geldi.