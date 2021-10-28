Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
Giriş Tarihi: 28.10.2021 10:31

Son dakika haberi: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Beşiktaş maçındaki oyun ve skorun ardından eleştirilerin hedefinde yer alan Diagne ve Mohamed'in yerine forvet takviyesi geliyor. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fatih Terim bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden transfere hız verme kararı çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fatih Terim ile Burak Elmas görüştü, transfer kararı alındı! Son dakika haberine göre Galatasaray'da Ocak ayında çehre değişiyor. Portekiz'den kiralanan fakat beklentilerin çok altında kalan Gustavo Assunçao geri gönderilecek. İyi bir 6 numara transferinin dışında forvet için de sürpriz bir aday gündeme geldi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

SON DAKİKA: GALATASARAY'A IVAN GELİYOR! LİSTENİN İLK SIRASINDA...

Terim ile Elmas arasındaki zirveden transfer kararı çıkınca şimdiden çalışmalar başladı. Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun ardından bir Rumen oyuncu daha transfer edilebilir.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

CİCALDAU VE MORUTAN'DAN SONRA BİR DE GOLCÜ!

Galatasaray sezon başında Romanya'dan iki oyuncu kadrosuna kattı. Cicaldau ve Morutan'ı transfer eden sarı kırmızılılar bu iki oyuncunun performansından da memnun.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Cicaldau Pazartesi akşamı oynanan derbide Beşiktaş ağlarına çok güzel bir gol atmıştı. İkinci golüne de çok yaklaşan Cicaldau, Mohamed'in ısrarına karşı koymamış ve penaltıyı Mısırlı oyuncunun atmasına izin vermişti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

ORTA SAHAYA ELNENY VE GEDSON FERNANDES!

Fatih Terim, eski oyuncusu Gedson Fernandes'in transferini çok istiyor. Deneyimli teknik adam aynı şekilde 6 numara pozisyonuna da Mohamed Elneny'yi istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Elneny ile Galatasaray yönetimi arasında bir görüşme gerçekleşmiş fakat Mısırlı oyuncu yüksek bir maaş talep edince transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

HÜCUM HATTINA İLK ADAY ANDREİ IVAN!

G.Saray, bu bölge için ilk sıraya Gedson Fernandes ve Elneny'i yazarken görüşmeler tam gaz sürüyor. Hücuma da takviye isteyen Aslan, listenin ilk sırasına Andrei Ivan'ı yazdı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Galatasaray'ın devre arasında Rumen oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak.

Cicaldau'nun geldiği takım Univ. Craivoa'da forma giyen Andrei Ivan, 1997 doğumlu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Romanya Ligi'nde 113 maçta 22 gol atan Rumen oyuncu santrafor bölgesinde forma giyiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Romanya milli takımında da 9 maçta oynayıp bir gol atan Ivan, devre arasında İstanbul'un yolunu tutabilir.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

MUSLERA SONRASI İLK ADAY İRFAN CAN!

Galatasaray devre arasında Muslera'nın arkasına Türk bir kaleci almak istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin formaya aday olamaması nedeniyle Muslera'yı dinlendirip forma rekabeti yaratacak bir isim kadroya katılacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Galatasaray'ın kale için 1 numaralı gözdesi İrfan Can Eğribayat.

Son dakika haberi: Galatasaray’da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...

Sezon başında da girişimde bulunulan genç kalecide işi çözmek için yönetim para+takas futbolcu teklifi ile İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak.

Kaynak: Yeni Asır

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