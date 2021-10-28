Fatih Terim ile Burak Elmas görüştü, transfer kararı alındı! Son dakika haberine göre Galatasaray'da Ocak ayında çehre değişiyor. Portekiz'den kiralanan fakat beklentilerin çok altında kalan Gustavo Assunçao geri gönderilecek. İyi bir 6 numara transferinin dışında forvet için de sürpriz bir aday gündeme geldi.
Terim ile Elmas arasındaki zirveden transfer kararı çıkınca şimdiden çalışmalar başladı. Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun ardından bir Rumen oyuncu daha transfer edilebilir.
CİCALDAU VE MORUTAN'DAN SONRA BİR DE GOLCÜ!
Galatasaray sezon başında Romanya'dan iki oyuncu kadrosuna kattı. Cicaldau ve Morutan'ı transfer eden sarı kırmızılılar bu iki oyuncunun performansından da memnun.
Cicaldau Pazartesi akşamı oynanan derbide Beşiktaş ağlarına çok güzel bir gol atmıştı. İkinci golüne de çok yaklaşan Cicaldau, Mohamed'in ısrarına karşı koymamış ve penaltıyı Mısırlı oyuncunun atmasına izin vermişti.
ORTA SAHAYA ELNENY VE GEDSON FERNANDES!
Fatih Terim, eski oyuncusu Gedson Fernandes'in transferini çok istiyor. Deneyimli teknik adam aynı şekilde 6 numara pozisyonuna da Mohamed Elneny'yi istiyor.
Elneny ile Galatasaray yönetimi arasında bir görüşme gerçekleşmiş fakat Mısırlı oyuncu yüksek bir maaş talep edince transfer gerçekleşmemişti.
HÜCUM HATTINA İLK ADAY ANDREİ IVAN!
G.Saray, bu bölge için ilk sıraya Gedson Fernandes ve Elneny'i yazarken görüşmeler tam gaz sürüyor. Hücuma da takviye isteyen Aslan, listenin ilk sırasına Andrei Ivan'ı yazdı.
Galatasaray'ın devre arasında Rumen oyuncuyu kadrosuna katması sürpriz sayılmayacak.
Cicaldau'nun geldiği takım Univ. Craivoa'da forma giyen Andrei Ivan, 1997 doğumlu.
Romanya Ligi'nde 113 maçta 22 gol atan Rumen oyuncu santrafor bölgesinde forma giyiyor.
Romanya milli takımında da 9 maçta oynayıp bir gol atan Ivan, devre arasında İstanbul'un yolunu tutabilir.
MUSLERA SONRASI İLK ADAY İRFAN CAN!
Galatasaray devre arasında Muslera'nın arkasına Türk bir kaleci almak istiyor.
Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin formaya aday olamaması nedeniyle Muslera'yı dinlendirip forma rekabeti yaratacak bir isim kadroya katılacak.
Sezon başında da girişimde bulunulan genç kalecide işi çözmek için yönetim para+takas futbolcu teklifi ile İzmir ekibini ikna etmeye çalışacak.
Kaynak: Yeni Asır