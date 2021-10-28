Son dakika: Kasımpaşa’da Hakan Kutlu dönemi

Son dakika...Geçtiğimiz günlerde deneyimli teknik adam Cihat Arslan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da yeni teknik direktör belli oldu.
İstanbul ekibi, Hakan Kutlu ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 6 puan toplayan Kasımpaşa, ligde 19. sırada yer alıyor.