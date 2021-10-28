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Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:35 Son Güncelleme: 28.10.2021 12:41

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Hatayspor-Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır verildi

Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Hatayspor-Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır verildi

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını Halil Umut Meler, Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır, Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Fırat Aydınus, Galatasaray-Gaziantep FK randevusunu ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını Halil Umut Meler, Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini Cüneyt Çakır, Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Fırat Aydınus, Galatasaray-Gaziantep FK randevusunu ise Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11'inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

29 EKİM CUMA
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar
16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 EKİM PAZAR
13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 KASIM PAZARTESİ
20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa
20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! Hatayspor-Beşiktaş maçına Cüneyt Çakır verildi
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