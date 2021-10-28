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Giriş Tarihi: 28.10.2021 19:15 Son Güncelleme: 28.10.2021 19:15

Süper Loto 28 Ekim çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MPİ TV ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulma ekranı burada!

Süper Loto 28 Ekim çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MPİ TV ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulma ekranı burada!

Haftanın üç günü Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dolu geri sayım başladı. Perşembe günkü çekilişe saatler kala bayi ve online sistem üzerinden bilet dolduran binlerce şans oyunu sever “Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş MPİ TV üzerinden naklen yayınlanırken öte yandan noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte kazanan numaralar ve Milli Piyango ile bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 28 Ekim yanı bugün noter huzurunda gerçekleşecek olan çekilişte kazanan rakamlar merakla bekleniyor. Hal böyleyken "28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Devreden büyük ikramiyenin 52 milyon TL'yi aşması da çekilişe olan ilgiyi arttırıyor. İşte Milli Piyango (MPİ) ile 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri aşağıda yer alan linkte olacak.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto 28 Ekim çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MPİ TV ile Süper Loto sonuçları hızlı bilet sorgulma ekranı burada!
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