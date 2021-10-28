Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF Başkanı Nihat Özdemir: kararları kulüplerle birlikte alacağız
Giriş Tarihi: 28.10.2021

TFF Başkanı Nihat Özdemir: kararları kulüplerle birlikte alacağız

YASEMİN YILDIRIM
TFF Başkanı Nihat Özdemir: kararları kulüplerle birlikte alacağız

Özdemir, 2022-2023 sezonunun yeni yayın ihalesi için kulüplerle birlikte çalıştıklarını belirtip, “İhalenin kaç yıllık olacağı başta olmak üzere kararları birlikte vereceğiz” dedi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol Ekonomisinde Son Durum" başlıklı özel oturumda Sabah Gazetesi Spor Yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtladı. Yeni yayın ihalesinin gündemin en önemli konusu olacağına dikkat çeken Başkan Özdemir, 9 kişiden oluşan bir ihale komisyonu oluşturduklarını dile getirip şunları söyledi: "Komisyon, 4 kişi Kulüpler Birliği, 4 kişi TFF ve TFF genel sekreterinden oluşuyor. İlk olarak danışman gerektiğine karar verdik ve bir firma ile anlaşma imzaladık. Kasım, aralık ve ocak ayı içinde ihaleyi sonlandırırız. İhalenin kaç yıllık olacağına, yurt içi ve yurt dışı maçlarının birlikte olup olmayacağına hep birlikte bakıp karar vereceğiz."

LİMİTİ ESNETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU
KULÜPLERLE, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasına yönelik açıklamalarına bankalara teşekkür ederek başlayan TFF Başkanı Özdemir, "Bu anlaşmalar kulüplerin sorunlarına yüzde 100 çözüm olmasa da yüzde 70-80 sıkıntıları çözdü. Kulüplerimizin bizlere verdiği bilançolarından limitleri tespit ediyoruz. İlk defa 2019 yılında başladık ve bu yıl üçüncüsünü yaptık. Pandemi nedeniyle sadece bu yıla mahsus olmak üzere yüzde 25 harcama limitini aşabileceklerini söyledik. Çünkü başka çaremiz yoktu. Avrupa gelirlerinin de 1/3'ünü limite alabiliyorlardı, bunu da 2/3'e çıkardık" dedi.

GELECEK SEZON TAKIMLAR RAHATLAYACAK
TAKIMLARIN kur artışından çok mustarip olduğunu dile getiren Nihat Özdemir, buna yönelik olarak da geçen yılki kur ortalamasını bu yılki harcamalarında sabit olarak aldıklarını vurguladı. Ayrıca futbolcu lisansı için kulüplerin vergi ve SGK borçsuzluk kağıdı ibrazını da bu yıl istemediklerini kaydeden Özdemir, 2022-2023 sezonunun yeni yayın ihalesiyle birlikte kulüplerin çok daha rahatlayacağını ve eskiye dönüleceğini söyledi.

BİZ HAKEMLERİMİZİ ÇOK İYİ EĞİTİYORUZ
ÖZDEMIR, insanın olduğu yerde hata olduğuna dikkat çekerek "VAR sistemine hakem hatalarını minimuma düşürmek için ihtiyaç duyuldu. Ofsaytta yüzde 100'e ulaştılar, fakat diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ki, biz de TFF'de hakemlerimizi çok iyi eğitiyoruz, ama karar veren gözler. Hem sahada hem VAR'da gözlerin neyi gördüğünü tespit edemeyiz. Kötü niyetin olmadığına hepimiz inanalım; insandır hata yapabilir, hoşgörüyle karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Mağlup olmayı sadece hakeme bağlamayı doğru bulmuyorum" dedi. Başkan, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını da aktardı: "Ümidimiz play-off oynamak. 12 takımlık 3 gruplu bir playoff sistemi olacak. Zor bir süreç ama başaracağımıza inanıyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu?
Duayen sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
Son dakika haberler: Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
Son dakika! Türkiye ve ABD heyetleri ilk F-35 toplantısını tamamladı: Görüşmeler olumlu geçti
Son dakika: Hastanede 36 saat nöbet iddiası! Bakan Koca: Doktor Rümeysa Şen ile ilgili iddialar yanlıştır
ABD ve YPG/PKK'dan sinsi plan! Türkiye sekteye uğratmıştı: Bu kez Irak sınırına...
Son dakika: Şebnem Şirin boğazı kesilerek vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı suç makinesi çıktı
Provokatif muz yeme akımına karşı harekete geçildi! Yabancı uyruklu 7 şahıs sınır dışı edilecek
Yunan Başbakan Miçotakis’ten Türkiye’ye hadsiz çağrı!
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF Başkanı Nihat Özdemir: kararları kulüplerle birlikte alacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA