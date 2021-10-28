TFF Başkanı Nihat Özdemir: kararları kulüplerle birlikte alacağız

Özdemir, 2022-2023 sezonunun yeni yayın ihalesi için kulüplerle birlikte çalıştıklarını belirtip, “İhalenin kaç yıllık olacağı başta olmak üzere kararları birlikte vereceğiz” dedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "FutbolEkonomisinde SonDurum" başlıklı özel oturumdaSabah Gazetesi Spor YazarıLevent Tüzemen'in sorularını yanıtladı. Yeni yayın ihalesinin gündemin en önemli konusu olacağına dikkat çeken Başkan Özdemir, 9 kişiden oluşan bir ihale komisyonu oluşturduklarını dile getirip şunları söyledi: "Komisyon, 4 kişi Kulüpler Birliği, 4 kişi TFF ve TFF genel sekreterinden oluşuyor. İlk olarak danışman gerektiğine karar verdik ve bir firma ile anlaşma imzaladık. Kasım, aralık ve ocak ayıiçinde ihaleyi sonlandırırız. İhaleninkaç yıllık olacağına, yurt içi ve yurt dışımaçlarının birlikte olup olmayacağınahep birlikte bakıp karar vereceğiz."
LİMİTİ ESNETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU
KULÜPLERLE, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasına yönelik açıklamalarına bankalara teşekkür ederek başlayan TFF Başkanı Özdemir, "Bu anlaşmalar kulüplerin sorunlarına yüzde 100 çözüm olmasa da yüzde 70-80 sıkıntıları çözdü. Kulüplerimizin bizlere verdiği bilançolarından limitleri tespit ediyoruz. İlk defa 2019 yılında başladık ve bu yıl üçüncüsünü yaptık. Pandemi nedeniyle sadecebu yıla mahsus olmak üzere yüzde 25harcama limitini aşabileceklerini söyledik. Çünkü başka çaremiz yoktu. Avrupa gelirlerinin de 1/3'ünü limite alabiliyorlardı, bunu da 2/3'e çıkardık" dedi.
GELECEK SEZON TAKIMLAR RAHATLAYACAK
TAKIMLARIN kur artışından çok mustarip olduğunu dile getiren Nihat Özdemir, buna yönelik olarak da geçen yılki kur ortalamasını bu yılki harcamalarında sabit olarak aldıklarını vurguladı. Ayrıca futbolcu lisansı için kulüplerin vergi ve SGK borçsuzluk kağıdı ibrazını da bu yıl istemediklerini kaydeden Özdemir,2022-2023 sezonunun yeni yayınihalesiyle birlikte kulüplerin çokdaha rahatlayacağını ve eskiyedönüleceğini söyledi.
BİZ HAKEMLERİMİZİ ÇOK İYİ EĞİTİYORUZ
ÖZDEMIR, insanın olduğu yerde hata olduğuna dikkat çekerek "VAR sisteminehakem hatalarını minimumadüşürmek için ihtiyaç duyuldu. Ofsaytta yüzde 100'e ulaştılar, fakat diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ki, biz de TFF'de hakemlerimizi çok iyi eğitiyoruz, ama karar veren gözler. Hem sahada hem VAR'da gözlerin neyi gördüğünü tespit edemeyiz. Kötü niyetin olmadığına hepimiz inanalım; insandır hata yapabilir, hoşgörüyle karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Mağlup olmayı sadece hakeme bağlamayı doğru bulmuyorum" dedi. Başkan, A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını da aktardı: "Ümidimiz play-off oynamak.12 takımlık 3 gruplu bir playoffsistemi olacak. Zor bir süreç amabaşaracağımıza inanıyoruz."