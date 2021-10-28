Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 28 Ekim 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Ekim 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Ekim 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MERKÜR'ÜN ZARARLI KONUMLARI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Çalıştığın alan ile ilgili kendini geliştirmekten geri durmuyorsun. Bugün ailen ile ilgili alacağın haberler, seni tahmininden çok daha fazla sevindirebilir.
Boğa: Arkadaş canlısı kimliğini her zaman yansıtmayı başarıyorsun. Sorunlar karşısında pratik çözümler üretebilme yeteneğin ile arkadaşlarının sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olacaksın.
İkizler: Hayatında belirginleşmemiş, net olmayan konularda karar vermekte hızlı davranmamalısın. Kendine daha çok zaman ayırmak için yeni oluşumları takip etmeye karar verebilirsin.
Yengeç: Yaşam tarzın konusunda eleştirilere maruz kalabilirsin. Eğer çalışan bir Yengeç burcuysan, iş konusunda kendini verimli hissedeceğin bir döneme girebilirsin.
Aslan: Açık sözlü olman, arkadaş grubundaki bazı kişileri rahatsız edebilir. İş ortamında beklediğin terfi haberi ile saygınlık yönün kuvvetlenebilir.
Başak: İş hayatında sıkıntılar yaşayan arkadaşlarına yardımcı oluyorsun. Evliliğinde sorunlar olan bir Başak burcuysan, eşinle yapacağınız konuşmalar, sorunların geride kalmasını sağlayabilir.
Terazi: İş ortamında hırsına yenik düşmekten kaçınman gerektiğini fark edebilirsin. Uzun süredir aklında olan stil değişikliği için uygun zamanın geldiğini hissedebilirsin.
Akrep: Gerçekleştirmek istediğin hayallerin konusunda zaman bulamayabilirsin. Bazı konulardan fedakârlık yapmak istesen de elindeki işlerin yoğunluğu buna izin vermeyebilir.
Yay: Güven eksikliği yaşadığın konularda şahit olacağın gelişmeler rahatlamanı sağlayacak. Masraflarının bütçeni aştığını fark edip, harcamalarını hesaplamak isteyebilirsin.
Oğlak: Hassas olduğun konuların açılması daha duygusal bir gün geçirmene neden olabilir. Yoğun geçen günlerin etkisini akşam saatlerinde baş ağrısı olarak hissedebilirsin.
Kova: Hayatın ile ilgili bütün konularda ipleri tümüyle eline almak isteyebilirsin. Evdeki bazı eksikliklerin gözüne çarpması, seni alışverişe çıkarabilir.
Balık: Gelecek ile ilgili planlarının çok çabuk değişmesi odaklanma problemi yaşamana sebep olabilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, sevgilinin ilgisiz tavırları seni rahatsız edebilir.
MERKÜR'ÜN ZARARLI KONUMLARI
Doğum haritalarının merak edilen bir diğer gezegeni ise hiç şüphesiz Merkür'ün ta kendisidir. İletişimi, haberleşmeyi ve zihinsel etkiyi temsil eden bu gezegenin iyi etkiler bıraktığı konumlar olsa da kötü etkilerinin hissedildiği konumlar da vardır. Zodyak macerasında hangi konumları baş ağrıtır merak ediyorsanız gelin beraber keşfedelim.
Eğer Merkür İkinci Evdeyse;
Teknoloji konularında ne kadar verimli olsanız da en çok sınandığınız alan da teknolojik alanlardır. Unutmayın ki bilişim konularındaki yeteneklerinizi ikinci ev oldukça destekliyor, siz dikkatli olduğunuz sürece… Paraya yaklaşımınızdaki yarı riski seven yarı garantici yanınızı tam olarak Merkür'ün bu evdeki konumu ortaya koyuyor.
Eğer Merkür Dördüncü Evdeyse;
İletişim gezegeninin bu evdeki konumu, aile evini etkiler. Ebeveynlik konusunda sorun yaşayan kişilerin duygusal krizlerini işaret eden bu konumlanma, en çok da bir küs bir barışık aile ilişkilerinin yarasına tuz basabilir. Ciddi tartışmalarının sonucunu ön görememenin sebebi de Merkür'ün buradaki etkisidir.
Eğer Merkür Beşinci Evdeyse;
Bilimsel, akılcı ve mistik yana vurgu yapan bu konumlanma ikili ilişkilerdeki dikkatsizlik üzerinde de durur. Aklınızdakilerin bir türlü dilinize gelmemesi aynı anda birçok şey düşünmenizden ötürü olabilir diyor gök kubbe… Astrolog olmak istiyorsanız bu ev sizi destekliyor.
Eğer Merkür Yedinci Evdeyse;
Merkür'ün buradaki konumu hukuksal konulardaki dezavantajları gözler önüne seriyor. Devam eden davalarınız varsa ve Merkür sizin kişisel natal haritanızda bu evde konumlanmışsa, kendinize uzun bir sürece hazırlamanız gerektiğini hatırlatır. Bunun yanı sıra ne kadar entelektüel bir yapınız olsa da zaman zaman bulunduğunuz ortam vasıtasıyla farklı davranışlar sergileyebilirsiniz.
Eğer Merkür Dokuzuncu Evdeyse;
Akademik anlamdaki birikimlerinizi, bilgiye olan isteğinizi gözler önüne seren bu konumlanma Merkür'ün diğer konumlara göre en zararsızı aslında. Kendi içsel gelişiminize odaklanacağınızı vurgulayan bu konumlanma, yurtdışı seyahatlerinizin de altını çiziyor. Tek bir dezavantajı ise aynı anda çok şey planlamaya çalıştığınız için dikkat dağınıklığı olacaktır.
Eğer Merkür On birinci Evdeyse;
Haberci gezegen Merkür'ün bu evdeki konumu içsel yalnızlığın ne derece artabileceğini gözler önüne seriyor. Gündelik sorumluluklarınızda ne kadar düzenli olsanız da yeri geldiğinde her şeyi bırakıp, kapıyı çekip çıkma ve yarıda bırakma isteğiniz işte bu konumlanma sebebiyle ortaya çıkıyor.