Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 28 Ekim 2021 Perşembe

MERKÜR'ÜN ZARARLI KONUMLARI

Doğum haritalarının merak edilen bir diğer gezegeni ise hiç şüphesiz Merkür'ün ta kendisidir. İletişimi, haberleşmeyi ve zihinsel etkiyi temsil eden bu gezegenin iyi etkiler bıraktığı konumlar olsa da kötü etkilerinin hissedildiği konumlar da vardır. Zodyak macerasında hangi konumları baş ağrıtır merak ediyorsanız gelin beraber keşfedelim.

Eğer Merkür İkinci Evdeyse;

Teknoloji konularında ne kadar verimli olsanız da en çok sınandığınız alan da teknolojik alanlardır. Unutmayın ki bilişim konularındaki yeteneklerinizi ikinci ev oldukça destekliyor, siz dikkatli olduğunuz sürece… Paraya yaklaşımınızdaki yarı riski seven yarı garantici yanınızı tam olarak Merkür'ün bu evdeki konumu ortaya koyuyor.

Eğer Merkür Dördüncü Evdeyse;

İletişim gezegeninin bu evdeki konumu, aile evini etkiler. Ebeveynlik konusunda sorun yaşayan kişilerin duygusal krizlerini işaret eden bu konumlanma, en çok da bir küs bir barışık aile ilişkilerinin yarasına tuz basabilir. Ciddi tartışmalarının sonucunu ön görememenin sebebi de Merkür'ün buradaki etkisidir.

Eğer Merkür Beşinci Evdeyse;

Bilimsel, akılcı ve mistik yana vurgu yapan bu konumlanma ikili ilişkilerdeki dikkatsizlik üzerinde de durur. Aklınızdakilerin bir türlü dilinize gelmemesi aynı anda birçok şey düşünmenizden ötürü olabilir diyor gök kubbe… Astrolog olmak istiyorsanız bu ev sizi destekliyor.

Eğer Merkür Yedinci Evdeyse;

Merkür'ün buradaki konumu hukuksal konulardaki dezavantajları gözler önüne seriyor. Devam eden davalarınız varsa ve Merkür sizin kişisel natal haritanızda bu evde konumlanmışsa, kendinize uzun bir sürece hazırlamanız gerektiğini hatırlatır. Bunun yanı sıra ne kadar entelektüel bir yapınız olsa da zaman zaman bulunduğunuz ortam vasıtasıyla farklı davranışlar sergileyebilirsiniz.

Eğer Merkür Dokuzuncu Evdeyse;

Akademik anlamdaki birikimlerinizi, bilgiye olan isteğinizi gözler önüne seren bu konumlanma Merkür'ün diğer konumlara göre en zararsızı aslında. Kendi içsel gelişiminize odaklanacağınızı vurgulayan bu konumlanma, yurtdışı seyahatlerinizin de altını çiziyor. Tek bir dezavantajı ise aynı anda çok şey planlamaya çalıştığınız için dikkat dağınıklığı olacaktır.

Eğer Merkür On birinci Evdeyse;

Haberci gezegen Merkür'ün bu evdeki konumu içsel yalnızlığın ne derece artabileceğini gözler önüne seriyor. Gündelik sorumluluklarınızda ne kadar düzenli olsanız da yeri geldiğinde her şeyi bırakıp, kapıyı çekip çıkma ve yarıda bırakma isteğiniz işte bu konumlanma sebebiyle ortaya çıkıyor.