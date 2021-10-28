Yarın 29 Ekim’de bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı?

Finansal işlemler nedeniyle yarın bankaya başvurması gereken vatandaşlar 29 Ekim banka çalışma saatleri araştırmasına çıktı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok milli bayramda olduğu gibi gerek özel sektör gerekse kamu çalışanlarına resmi tatil ilan edilmişti. Hal böyle olunca "Yarın (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 29 Ekim Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı? İşte detaylar...