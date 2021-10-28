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Giriş Tarihi: 28.10.2021 18:00

Yarın 29 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı?

Yarın 29 Ekim’de bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı?

Bankalarda yarın işlem yapması gereken binlerce kişi akşam saatleriyle beraber “Yarın 29 Ekim’de bankalar açık mı, kapalı mı olacak, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yarın Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümü gerçekleşecek. Bu gibi resmi tatillerde çeşitli kurum ve kuruluşlarda resmi tatil ilan edildi. Peki, Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı? İşte detaylar...

Finansal işlemler nedeniyle yarın bankaya başvurması gereken vatandaşlar 29 Ekim banka çalışma saatleri araştırmasına çıktı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok milli bayramda olduğu gibi gerek özel sektör gerekse kamu çalışanlarına resmi tatil ilan edilmişti. Hal böyle olunca "Yarın (29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar açık mı, kapalı mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 29 Ekim Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı? İşte detaylar...

29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.

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Yarın 29 Ekim'de bankalar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Cuma günü bankalar çalışacak mı, öğleden sonra açık mı?
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