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Giriş Tarihi: 28.10.2021 20:55

Yarın 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

Yarın 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda binlerce kişi otobüs, metro, Marmaray ve diğer toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı konusunda araştırmalarına başladı. Bu gibi resmi tatillerde bilindiği üzere şehir içi ulaşım araçlarının kullanımı vatandaşlara bedava oluyordu. Bu noktada “29 Ekim yarın toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?” soruları gündeme taşındı. Konuyla ilgili olarak yetkili kurumlardan beklenen açıklama gelmişti. Buna göre; Yarın 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar…

Toplu taşımada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uygulanacak tarifeler yakından takip ediliyor. Özellikle büyükşehir belediyelerinin 29 Ekim tarihinde toplu ulaşımı kullanacak kişilere ücretsiz bir şekilde hizmet vermesi beklenirken konuyla ilgili olarak "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ekim toplu taşıma tarifelerine ilişkin detaylar...

29 Ekim’de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.

29 Ekim’de toplu taşımalar ücretsiz mi olacak? 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’nda İETT, metro ve metrobüs bedava mı?

Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

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Yarın 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?
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