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Giriş Tarihi: 28.10.2021 20:40 Son Güncelleme: 28.10.2021 20:40

Yarın 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2021 nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile yarın eczaneler açık mı olacak?

Yarın 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2021 nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile yarın eczaneler açık mı olacak?

Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. Hal böyleyken "Yarın 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Genellikle bu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği biliniyor. Peki, Yarın 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...

Ülkemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine ara verecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler yarın eczaneler açık mı sorusunun yanıtına araştırmaya başladı. Hafta içi Cuma gününe denk gelen bu milli bayramımızda eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı, 29 Ekim'de çalışıyor mu? İşte detaylar…

Eczaneler, hastaneler, aile hekimleri ve diğer sağlık kuruluşları 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de resmi tatil çalışma düzeninde olacak.

28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler nöbetçi eczane usulü çalışacaklar. 29 Ekim 2021 Cuma günü ise tam gün yine nöbetçi eczane olacak.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2021

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Yarın 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2021 nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile yarın eczaneler açık mı olacak?
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