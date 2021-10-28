Yarın 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2021 nöbetçi eczane sorgulama ekranı ile yarın eczaneler açık mı olacak?

Ülkemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine ara verecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler yarın eczaneler açık mı sorusunun yanıtına araştırmaya başladı. Hafta içi Cuma gününe denk gelen bu milli bayramımızda eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı, 29 Ekim'de çalışıyor mu? İşte detaylar…