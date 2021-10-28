‘Yılın Teknik Direktörü’ seçilen Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, hedefini açıkladı: Terim gibi olmak isterim

Giriş Tarihi: 28.10.2021

"Fatih hocayla her zaman konuşuyoruz. Kendisine değer veriyorum. Mücadelemiz sahada, dışarıda büyüğümüz. Onun gibi kalıcı olmayı çok isterim." Yaptığımız işte bazen baskı hissediyoruz. Zaman zaman kötü gidişler olabilir. Sabırlı, hoşgörülü ve şefkatli olalım. Türk antrenörlere değer verelim."