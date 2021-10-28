‘Yılın Teknik Direktörü’ seçilen Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, hedefini açıkladı: Terim gibi olmak isterim

"Fatih hocayla her zaman konuşuyoruz. Kendisine değer veriyorum. Mücadelemiz sahada, dışarıda büyüğümüz. Onun gibi kalıcı olmayı çok isterim." Yaptığımız işte bazen baskı hissediyoruz. Zaman zaman kötü gidişler olabilir. Sabırlı, hoşgörülü ve şefkatli olalım. Türk antrenörlere değer verelim."
FotoMaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'YılınEn İyi TeknikDirektörü' seçilen Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Sergen Yalçın, çok mutlu olduğunu belirterek her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını söyledi. Antrenörlük hayatının ilk ödülünü aldığını söyleyen 48 yaşındaki teknik direktör, "Geçen sezon pandemi nedeniyle tarihin en zor sezonu oldu. Sosyal medyadantaraftarın arzusunuhissettik. Böylebir sezonda ikikupa kazanmakçok değerli. İnşallahdevamı güzel olur. Hakkımda dedikodular oluyor ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen baskı hissediyoruz.İşler iyi gidince mutlulukhissediyoruz. Zaman zaman kötü gidişler de olabilir. Bunlardoğal şeyler. Sabırlı, hoşgörülüve şefkatli olalım. Türk antrenörlereher zaman değer verelim" diye konuştu.
KIYAS YAPILMASI DOĞRU DEĞİL
2-1 kazandıkları Galatasaray derbisinde Fatih Terim ile karşılaşma öncesi yaptıkları konuşmaya da açıklık getiren Yalçın, "Fatih hocaya çok değerveriyorum. Kendisiyle her zamankonuşuyoruz. Antrenörlüğebaşlamadan da çok konuştum.Mücadelemiz sahada,dışarıda büyüğümüz. Kıyas yapılmasıdoğru değil, herkesinfarklı karizması var. Onun gibikalıcı olmak isterim. Bakalımbiz o kadar kalabilecek miyiz.Bizim için bu karşılaştırma erken" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ TULUM ÇIKARDI
FOTOMAÇ Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, esti geçti. Sezonun Oscarları kategorilerinde 'YılınTakımı' Beşiktaş olurken, 'YılınKulüp Başkanı' Beşiktaş'ın patronuAhmet Nur Çebi seçildi. 'Yılın Teknik Direktörü' ödülünü ise Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Sergen Yalçın aldı. 'Yılın Orta Saha Oyuncusu'Josef de Souza, 'Yılın Forveti'Cyle Larin, 'Yılın En DeğerliYabancı Futbolcusu' iseRachid Ghezzal seçildi.
ÇEBİ: BAŞARI İÇİN GEREKEN RUH BİZDE VAR Ödülünü aldıktan sonra konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Tüm Turkuvaz Medyaekibine teşekkür ediyorum. Geçen seneki şampiyonluğun en güzel tarafı pandemi içerisinde alınmış olmasıydı. İki kupa aldık, üçü de alacağız inşallah. Her şey bir ekip işidir. Başarı takım ruhu ister, bu ruh bizde var. Biz şampiyonluğu kovalayacağız" dedi.
TAKIM OLMAK ÖNEMLİ
'Yılın Takımı' ödülünü kulüp adına teslim alan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise "Takımolmak çok önemli bir olgu. Bizbunu başardık" diye konuştu.
LARİN IŞIĞI YAKTI: KALMAK İSTİYORUM
BEŞIKTAŞ'TA derbideki golleriyle galibiyeti getiren Clyle Larin, 'Yılın Forveti' ödülünden dolayı mutlu olduğunu söyledi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı yıldız, "Şampiyon olupgelecek yıl da takımda kalmak istiyorum" dedi. Rachid Ghezzal, "Pandeminin olduğu bir sezonu iki kupayla taçlandırdık. Yine önümüzde kupalarla bitireceğimiz sezon olur inşallah" derken, Josef deSouza ise "Ne kadar doğru bir seçim yaptığımı gördüm. Çok büyük meydan okumaydı. Çok büyük emekler karşılığında şampiyon olduk" diye konuştu.
'YILIN KANAT OYUNCUSU'SİVASSPOR'DAN GRADEL
FotoMaç Yılın Kanat Oyuncusu ödülünün sahibi, Demir Grup Sivasspor'un yıldızı Max Gradel oldu. Geçtiğimiz sezon kırmızı-beyazlı ekipte 48 maça çıkan ve 12 gol, 14 asistle müthiş bir performans sergileyen Gradel'e ödülünü Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz takdim etti. Gradel, "Bu ödülü aldığım için en büyük teşekkürü hocam Rıza Çalımbay'a ediyorum. Ödül, Sivasspor camiası ve takım arkadaşlarıma armağan olsun" dedi.