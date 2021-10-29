Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarılıp çalınmış, fidye istenen eşi, eşinin bunu saçma bulacağını söyleyerek hiçbir şey ödememiş ve sonrasında hırsızlar yakalanmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarılıp çalınmış, fidye istenen eşi, eşinin bunu saçma bulacağını söyleyerek hiçbir şey ödememiş ve sonrasında hırsızlar yakalanmıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

1978'de kimin naaşı tabutuyla birlikte mezarından çıkarılıp çalınmış, fidye istenen eşi, eşinin bunu saçma bulacağını söyleyerek hiçbir şey ödememiş ve sonrasında hırsızlar yakalanmıştır?

A) Elvis Presley

B) John F. Kennedy

C) Charlie Chaplin

D) Albert Einstein

Cevap: C) Charlie Chaplin