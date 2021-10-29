Abdullah Avcı’dan transfer açıklaması! Gervinho’nun sakatlığı sonrası...

Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir yolda olduklarını söyledi. Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada sakatlanan Gervinho'nun durumuna ilişkin, "Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal 5-6 aylık süreçtir. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan, oyuncu sağlığı önemli." dedi.
AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!
Bu oyuncunun yerine arayışları olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, "Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor. Her bölgeye isim bakıyoruz. Ancak Gervinho'nun sakatlığı sonrası bir kanat oyuncusu olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
"DUYGUSAL ADAMIMDIR"
Maç sonu tribünlerin kendisini çağırması sonrası göz yaşlarını tutamamasına ilişkin Avcı, "Duygusal adamımdır. Ben de bu yörenin insanıyım. Şehri, insanları samimiyeti seviyorum. Kasım 10'da 1 sene olacak. Çok güzel duygular yaşıyorum. Bu duyguya, coşkuya, tarihe inşallah doğru izler bırakırım. Bir teknik adama, oyuncu grubuna, yaşaması çok güzel duygular yaşatıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Avcı, ligde kolay maçın olmadığını kaydederek, "Herkesin bir takım organizasyonları, oyuncu kalitesi var. Çaykur Rizespor takımının ön tarafında, orta sahasında her an oyunu değiştirecek futbolcular var. Tabeladaki yeri, oyununu ve oyuncu kalitesini yansıtmıyor. Oyunda geriye düşebilirsin. İki kez formasyon değişikliği yaptım. İyi bir yoldayız. Taraftarlar destek oluyor. Bunun temeli iletişim, saygı ve sevgi. Ligin daha 11. haftasını oynadık. Sabırlı, sakin olunmalı. Destek istiyorum. Bunu duyguları karıştırmadan istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
HAMZAOĞLU: İYİ DURUŞ GÖSTERDİK
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray maçı haricinde geçen haftalara oranla daha iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "İyi mücadele edip, iyi duruş gösterdik. Takım halinde savunmamız ve zaman zaman hücuma çıkışımız olumluydu. Sadece son vuruşlar ve paslarda etkisiz kaldık. Onun dışında takımımdan memnunum." açıklamasında bulundu.
Hamzaoğlu, ligde kalacaklarına inandıklarını ifade ederek, "Oyuncularımızın enerjisi, antrenmanlardaki istekli çalışmaları, bizle beraber uyumları oldukça iyi. Yönetimiz, başkanımız rahat çalışmamız için her türlü imkanı sunuyor. En altta olmamıza rağmen kimseden olumsuz bakış görmüyoruz. Bu ortam bizi başarıya taşıyacaktır. Her hafta daha iyi oluyoruz. Devre arasına kadar elimizden geleni yapacağız. İhtiyaç olursa transfer çözümdür. Tabii ki transferlerle çözüm yoluna gideceğiz. Şimdilik transferlerle ilgili düşüncemiz, konuşmamız yok." değerlendirmesinde bulundu.
Hamzaoğlu, Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyona ilişkin, "Biz de kenardan baktığımızda sanki göğsünden çarpıp çıktı gibi gördük. Devre arası Bolasie elime çarptı diye söyledi. Ben de hakemlerden özür diledim. Bazen böyle yanlış görebiliyoruz. İtirazlarımız oluyor. Onlar da bizi hoş görecekler." diye konuştu.
Remy'nin tendonlarında ciddi problem olduğunu da dile getiren Hamzaoğlu, bu oyuncuyu fiziksel durumuna göre kullanmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.