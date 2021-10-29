Ali Nasser Abulaban hayatı şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Sosyal medyada yer alan cinayet haberlerinin ardından TikTok'ta In Reel Life Skyrim videoları ile ünlenen JinnKid lakaplı isim hakkında detaylı araştırmalar başladı. Ali Nasser eşi ve arkadaşını öldürdüğü için tutuklanmıştı. Peki Ali Nasser Abulaban kimdir? JinnKid olarak tanınan Ali Nasser Abulaban kaç yaşında, nereli?
Tiktok fenomeni olan Ali Nasser Abulaban hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. TikTok'ta In Reel Life Skyrim videoları ile ünlendiği bilinen Ali Nasser Abulaban JinnKid lakabıyla tanınıyor.
Abulaban, oyunlardaki NPC'lerin yapay zekasıyla ve animasyonlarıyla dalga geçtiği videolar çekerek Reddit, 9GAG gibi platformlardan ünlü olmuştu.
JinnKid takma ismi ile üne kavuşan Ali Nasser Abulaban, 29 yaşındaki eşi Ana'yı kendisini yakın arkadaşı Rayburn Barron'ı aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü itiraf etti.
NBC San Diego'nun bildirdiğine göre, polisler geçen hafta şehrin East Village'deki bir apartmana gittiklerinde orada Abulaban'ın eşi Ana'nın ve arkadaşı Rayburn Barron'un cansız bedenlerini buldu.
Edinilen Bölge Savcı Yardımcısı'nın raporuna göre Ali Nasser, eşi Ana'yı 18 Ekim'den beri takip ettiğini, geçen haftanın sonlarında eşinin kaldığı lüks bir daireye zarar verdiğini ve kızının iPad'ine evdeki sesleri dinleyebilmesi için bir uygulama yüklediğini söyledi.