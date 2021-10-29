Altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? 29 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? | CANLI

Son dakika haberler... Altın fiyatları bugün de milyonların gündeminde yerini aldı. Son dönemde ciddi yükseliş hareketlerine imza atan sarı metal gelen son dakika verilerine göre yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bu noktada ise "29 Ekim Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalarda gram altının fiyatı 549 TL olarak kaydedildi. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...