Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? 29 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? | CANLI
Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:30

Altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? 29 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? | CANLI

Altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? 29 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? | CANLI

Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde grafiğindeki yükseliş hareketini sürdüren sarı metal yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada ise akşam saatlerinde de “29 Ekim Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Piyasalardan gelen son verilere göre; altının gram fiyatı 549 TL olarak kaydedildi. İşte 29 Ekim altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar...

Son dakika haberler... Altın fiyatları bugün de milyonların gündeminde yerini aldı. Son dönemde ciddi yükseliş hareketlerine imza atan sarı metal gelen son dakika verilerine göre yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bu noktada ise "29 Ekim Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Serbest piyasalarda gram altının fiyatı 549 TL olarak kaydedildi. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 492,83

SATIŞ: 511,89

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.583,00

SATIŞ: 3.657,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.649,00

SATIŞ: 3.704,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.510,53

SATIŞ: 3.579,47

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.743,00

SATIŞ: 1.810,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 871,00

SATIŞ: 899,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 550,39

SATIŞ: 550,50

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Altın fiyatları yükselişine devam edecek mi? 29 Ekim 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? | CANLI
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