Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:57 Son Güncelleme: 29.10.2021 16:57

AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri

Ekim ayının son günleri AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Açık lise kayıtlarının 15 Ekim tarihi itibarıyla sona erdiği biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama AÖL sınavlarının online olup olmayacağı belli olacak. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylar…

AÖL sınavları ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci yeni dönemde uygulanacak olan sınavların yüzyüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını merak ederken öte yandan sınavların uygulanacağı tarih de sorguluyor. Peki AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri…

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'ten son dakika haberi: Tüm lise öğrencilerini ilgilendiren flaş karar!
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
En anlamlı, kısa ve uzun, Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları: Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2021!
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak: Milyonlarca işçi ve işveren için karar!
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Son dakika: Galatasaray'da çarpıcı tablo ortaya çıktı! "Demek ki kovulan Falcao için..."
Son dakika haberi | Rekabet Kurumu'ndan 'fahiş fiyat' kararı: Zincir marketlere para cezası
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA