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Giriş Tarihi: 29.10.2021 18:14

Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl, Alp Korkmaz diziden neden çıktı? Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl, Alp Korkmaz diziden neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı, öldü mü?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın geçtiğimiz bölümünde uzun süredir dizide yer alan Alp Korkmaz’ın canlandırdığı Ali karakteri ölümüyle izleyenleri şoke etmişti. Oldukça duygusal sahnelere tanık olan seyirciler bu akşamki bölümde de “Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl öldü, Alp Korkmaz diziden neden çıktı, ayrıldı?” soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin son bölümünde Ali, yasaklı madde satıcılarına düzenlenen operasyonda hayatını kaybetti. Peki, Arka Sokaklar Ali öldü mü, Alp Korkmaz diziden neden çıktı, ayrıldı? İşte tüm detaylar...

Sevilen dizi Arka Sokaklar'ın son bölümünde Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakterinin hayatını kaybetmesi ve ölüm sahnesi sosyal medyaya adeta damga vurmuştu. Uzun süredir yapımda yer alan ismin diziden ayrılmasıyla beraber "Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl öldü, Alp Korkmaz diziden neden çıktı, ayrıldı?" soruları da gündemdeki yerini aldı. Kanal D ekranlarında yer alan yapımın bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle de detaylar merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl öldü, Alp Korkmaz diziden neden çıktı, ayrıldı? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR ALİ ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜ?
Rıza baba ve ekibi Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon düzenledi. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gitti.

Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlattı. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu yeri hedef aldı.
Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşadı.
Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde başta Rıza baba ve tüm ekip gözyaşlarına boğuldu.

ALP KORKMAZ KİMDİR?

Alp Korkmaz, 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır, Lise öğrenimini ise Çanakkale'de tamamlamıştır. Amerika'da üniversite hayatına başladı. University of South Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra New York'a oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York'un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye'ye döndü.

Döneli henüz 1 ay olmasına rağmen Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Korkmaz, Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2010 yılı Nisan ayının 2. haftasında askerlik nedeniyle diziden geçici bir süreliğine ayrılmıştır. Vatanî görevini 333. Kısa Dönem olarak Nisan 2010'da başlayıp Eylül 2010'da Bingöl'de tamamlamıştır. Korkmaz, dizide Keskin Nişancı-Komiser rolündedir.

İlk sinema filmi 2009 yılında Ertekin Akpınar'ın yönettiği Melekler ve Kumarbazlardır. 2. sinema filmi ise 2012 yapımı Laz Vampir Tirakula, 3. sinema filmi de Peri Masalıdır. 2011 yılında Özgür Ozan ile birlikte 'Turkcell' reklamında rol almıştır.

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Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl, Alp Korkmaz diziden neden çıktı? Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı, öldü mü?
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