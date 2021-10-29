Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl, Alp Korkmaz diziden neden çıktı? Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı, öldü mü?

ARKA SOKAKLAR ALİ ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜ?

Rıza baba ve ekibi Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon düzenledi. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gitti.

Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlattı. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu yeri hedef aldı.

Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşadı.

Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde başta Rıza baba ve tüm ekip gözyaşlarına boğuldu.