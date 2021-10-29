Boğaz’da yat şöleni Cumhuriyet Kupası ile başlıyor

İlk etabı Marmaris-Bodrum hattında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, bugün başlıyor. Üç gün sürecek organizasyon boyunca yarışmacılar İstanbul Boğazı'nda görkemli bir görsel şölen sunacak.
Bu yıl ilk kez kadın yelkenciler, erkeklerle birlikte mücadele edecek. 6 ülkeden (Ukrayna, İsviçre, İspanya, İngiltere, İsveç, Türkiye) 800 sporcu ve 95 yelkenlinin katılacağı İstanbul etabı, geçen yıl olduğu gibi Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek.
Yarışın ilk ayağı Cumhuriyet Kupası, bugün Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki parkurda gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Kupası'nın ardından yarın Mavi Vatan Kupası (Yeşilköy parkuru), pazar günü de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Yeşilköy parkuru) sahiplerini bulacak.
İki etap sonunda toplamda en iyi dereceyi elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın şampiyonu olacak.