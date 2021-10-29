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Giriş Tarihi: 29.10.2021 07:25

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışacak mı, EFT ve Havale yapılabilir mi?

Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışacak mı, EFT ve Havale yapılabilir mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda banka çalışma saatleri gündeme geldi. Bankada işlemleri olan vatandaşlar “Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışacak mı, EFT ve Havale yapılabilir mi?” sorularına yanıt aramaya başladılar. Resmi tatil olması nedeniyle çeşitli kurum ve kuruluşların çalışma saatlerinde değişiklik olduğu biliniyor. Peki; bugün bankalar açık mı kapalı mı olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışacak mı, EFT ve Havale yapılabilir mi? İşte yanıtı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu kapsamda; her resmi tatil günlerinde olduğu gibi bugün de banka çalışma saatleri gündemin önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Hal böyle olunca; işlemlerini bugün halletmek isteyen vatandaşlar "Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışacak mı, EFT ve Havale yapılabilir mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bu başlık altından; 29 Ekim banka çalışma saatleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.

29 EKİM CUMA GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatiller içerisinde yer alması nedeniyle Cuma günü resmi tatil olacak ve bankalar gün boyu kapalı olacak.

RESMİ TATİLLERDE EFT YAPILIR MI?

Bu tarihte yapılan EFT ve Havaleler de 1 Kasım'da hesaplara geçecek.

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