29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu kapsamda; her resmi tatil günlerinde olduğu gibi bugün de banka çalışma saatleri gündemin önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Hal böyle olunca; işlemlerini bugün halletmek isteyen vatandaşlar "Bugün bankalar açık mı kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışacak mı, EFT ve Havale yapılabilir mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bu başlık altından; 29 Ekim banka çalışma saatleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.