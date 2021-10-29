Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Büyük cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Büyük cuma indirim günleri başladı mı, ayın kaçında başlayacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 21:23

Büyük cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Büyük cuma indirim günleri başladı mı, ayın kaçında başlayacak?

Büyük cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Büyük cuma indirim günleri başladı mı, ayın kaçında başlayacak?

Alışveriş tutkunları için vazgeçilmez haline gelen Efsane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl merakla beklenen indirimler vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Muhteşem Cuma, Efsane Cuma gibi isimlerle adlandırılan bu tarihlerle ilgili olarak son günlerde “Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında?” soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle alışveriş sitelerindeki bu indirim çılgınlığı şimdiden milyonların gündemindeki yerini aldı. Peki, 2021 Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Efsane bir diğer adıyla Muhteşem Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Her yıl Kasım ayının belli tarihleri aralığında düzenlenen muhteşem indirim günleri tüketicisine birbirinden çeşitli fırsatlar sunuyor. Hal böyleyken "Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak?" sorularıda gündemdeki yerini aldı. Teknolojiden giyime kadar birçok üründe kaçırılmayacak fiyat düşüşü yaşanırken, çeşitli ürün uygun fiyatlarla mağazalarda ve internet sitelerinde alıcıları bekliyor olacak. Peki, Efsane Kasım – Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte detaylar...

Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? 2020 Efsane Cuma indirimleri tarihi…

EFSANE CUMA NE ZAMAN?

Türkiye'de Black friday ya da Efsane cuma diye anılan alışveriş çılgınlığı, bu yıl 26 Kasım 2021 günü başlayacak.

MUHTEŞEM CUMA NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.

İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alış verişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEB'ten son dakika haberi: Tüm lise öğrencilerini ilgilendiren flaş karar!
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
En anlamlı, kısa ve uzun, Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları! Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri 2021!
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
Antalya’daki dehşetin detayları ortaya çıktı! Öldürdü soydu taksi ile kaçtı!
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak: Milyonlarca işçi ve işveren için karar!
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
Son dakika: Galatasaray'da çarpıcı tablo ortaya çıktı! "Demek ki kovulan Falcao için..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük cuma indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Büyük cuma indirim günleri başladı mı, ayın kaçında başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA