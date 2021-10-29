Fenerbahçeli Mesut Özil, Gustavo ve Altay’dan 29 Ekim mesajı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanları, kulüp tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı filminde yer alan, Isparta'nın bir köyünde yaşayan dokumacı "Havva Teyze" tarafından 29 günde ve 29 bin ilmek ile dokunan Türk bayrağı motifli halıyla objektiflere poz verdi.

Üç futbolcu, bir ağızdan "İlmek İlmek Cumhuriyet" dedi.

Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır'dan 29 Ekim mesajı!