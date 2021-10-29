Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe maçını kaçırmıştı! Trabzonspor'da Bakasetas Rize maçında oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:13 Son Güncelleme: 29.10.2021 10:22

Göztepe maçını kaçırmıştı! Trabzonspor'da Bakasetas Rize maçında oynayacak mı?

Göztepe maçını kaçırmıştı! Trabzonspor’da Bakasetas Rize maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. Bordo-mavililer Karadeniz derbisini kazanarak 4'te 4 yapmak isterken, Rizespor ise zorlu rakibini yenerek alt seri yakalamak istiyor. Müsabaka öncesinde sakatlığını atlatan Yunan yıldız Bakasetas'ın oynayıp oynamayacağı merak konusu. Deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, Bakasetas için kararını maç saatinde verecek.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, 11. haftanın açılış mücadelesinde bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 24 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de rakipleri ile olan puan farkını korumak istiyor.

Geride kalan 10 haftada ikinci kez üç maçlık galibiyet serisi yapan Trabzonspor, bugün Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde ilk defa üst üste dört galibiyet alacak.

Fırtına'da Bakasetas ve Trondsen'den gelen haberler moralleri yükseltti. Geçen hafta Göztepe maçında oynayamayan Bakasetas'ın sakatlığı büyük ölçüde geçti. Oyuncunun forma giymek istediği ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.

Nwakaeme'nin durumu şüpheli, Bruno Peres ise yok. Son maçtan farklı olarak solda Denswil'in yerine İsmail ve forvette Djaniny'nin kulübeye çekilip Cornelius'un oynaması bekleniyor.

8 MAÇTA DİREKT KATKI
Anastasios Bakasetas, Trabzon'da bu sezon 9 maçta forma giyerken, 8 takıma karşı skor üretmeyi başardı. 7 gol atan Yunan futbolcu, 3 de asist yaparak arkadaşlarına katkı sağladı.

FIRTINA EVİNDE 20'DE 17 YAPTI
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor ligde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. 40 maçta, bordo-mavililer galibiyetlerde 26-5 üstün. Trabzonspor evinde oynanan 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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Göztepe maçını kaçırmıştı! Trabzonspor'da Bakasetas Rize maçında oynayacak mı?
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