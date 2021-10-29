İlk sözler Turkuvaz Medya’da verildi!

SABAH ile FotoMaç’ın spor dünyasını buluşturduğu organizasyonda herkesin cevabını merak ettiği soruyu Larin’e bir kez de Beşiktaş Başkanı Çebi, “Kalacak mısın?” diye sordu. Yanıt ise “Kalmak istiyorum” oldu
Beşiktaş ile olan 4 yıllık sözleşmesi30 Haziran 2022'debitecek olan CyleLarin ile görüşmeler yaz dönemindebaşlarken iki taraf arasındakipazarlıklar sürüyor.Performansıyla geçen senekiçifte şampiyonluktapayı olan, bu sezonada iyi başlayıp sonGalatasaray derbisindeiki kez filelerihavalandıran Kanadalı golcününmenajeri kasım ayındakimilli arada yüz yüze görüşmekadına İstanbul'a davet edildi.
YILIN EN İYİ FORVETİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
SABAH Gazetesi UluslarasıFutbol Ekonomi Forumu ve FotoMaçSporun Oscarları ödül töreniönceki gün Turkuvaz Medyabinasında yapılırken Larin ileBeşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nindiyalogu camiayı gelecekadına umutlandırdı. Beşiktaş'ınyılın takımı, Ahmet NurÇebi'nin yılın başkanı, SergenYalçın'ın yılın teknik direktörüJosef'in en iyi orta saha, Ghezzal'ınen değerli yabancı futbolcuve Larin'in de yılın forvetiödülünü aldığı organizasyondaakıllarda tek bir soru vardı.
BAŞKAN ÇEBİ'NİN YÜZÜ GÜLDÜ
"Larin gelecek sezon Beşiktaş'takalacak mı?" sorusunu önceorganizasyonu sunan Sinem Ökten,Kanadalı yıldıza sordu. "Kalmakistiyorum" yanıtına rağmenödül alanların toplu olarak sahneyeçıktığı anda bu kez BeşiktaşBaşkanı Ahmet Nur Çebi oyuncusuna"Beşiktaş'ta kalacak mısınyoksa başka bir takıma mı gideceksin?"diye sordu. 26 yaşındakiforvetin "Kalmak istiyorum" yanıtıkarşısında bir hayli mutlu olanÇebi, "O kalmak istiyor, biz de kalmasınıistiyoruz. Demek ki devamedecek" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'YA KAFA TUTUYOR!
BEŞİKTAŞLI Cyle Larin hem kulübü hem de Kanada Milli Takımı'nda attığı gollerle 2021'in en golcü oyuncuları listesinde 7. sırada yer aldı. Avrupa'nın önde gelen 20 ligi ve milli takımlarda baz alındığında, toplamda 28 gole imza atan 26 yaşındaki forvet, 30 golü bulunan Real Madridl'i Benzema ile Barcelona'nın yıldızı Depay'ı takip ediyor. Larin'in Ronaldo ile arasında 5, Messi ile sadece 4 gol var. Listenin ilk sırasında Bayern Münih ve Polonya Milli Takımı'nda toplam 43 gol atan Lewandowski yer alıyor.