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Giriş Tarihi: 29.10.2021 20:23

Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle! TRT1 ile Kıbrıs Zafere Doğru 12. yeni bölüm izle

Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle! TRT1 ile Kıbrıs Zafere Doğru 12. yeni bölüm izle

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Kıbrıs sorununun konu alındığı yapımın bu akşam yayınlanan bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranından yayını naklen takip edecek. İşte TRT1 ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle seçeneği ve tüm detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kıbrıs Zafere Doğru dizisi yeni bölümü izle ekranı dizinin yayın saatiyle gündeme taşındı. TRT1 ekranlarının tarihi konulu yapımında geçtiğimiz hafta Erenköy'e varamadan pusuya düşen Kemal ve Ankaralı'nın mangası, yollarına mücahit arkadaşlarından kayıplar vererek devam eder. Dizinin yeni bölümünü internet aracılığı ile izlemek isteyenler Kıbrıs Zafere Doğru izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte TRT1 ile Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle ekranı...

Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölüm full izle! Kollar savaş için sıvanıyor

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Kıbrıs Zafere Doğru 11. bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/kibris-zafere-dogru

KIBRIS ZAFERE DOĞRU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erenköy'e varamadan pusuya düşen Kemal ve Ankaralı'nın mangası, yollarına mücahit arkadaşlarından kayıplar vererek devam eder. Erenköy'de Ankaralı, Kemal ve Rauf'un uzun zaman sonra yaşanan kavuşması ile kollar savaş için sıvanır.

Makaryos basın toplantısı ile Türkler'e teslim olmaları için bir gün mühlet verirken Barış Gücü askerleri tampon bölgelerden çekilir ve Türkler'le Rumlar göğüs göğüse bir savaş için karşılıklı kalır.

Lefkoşa'da ise Ankaralı'nın nişanlısı doktor Ayşe işe Kemal'in eşi İnci daha tanışmaya fırsat bulamadan kendilerini bir kavganın iki tarafı olarak bulurlar. Bilmedikleri şey, birlikte hareket ederken Pembe'nin peşinde olduğu hain tarafından takip edildikleridir.

Sabah saatleri ile adanın dört bir yanında Rum taarruzları başlar. Erenköy'ün civar köylerinden sivilleri kurtarmak üzere göreve giden Ankaralı ve Kemal'in mangası, Mansura'da karadan; Rauf ve diğer mücahitler Erenköy'de denizden kuşatılır. Tepelerine bombalar yağmaya başlar. Erenköy'de bombalarla, destroyerle, helikopterle, jetlerle topyekûn bir savaş zamanıdır.

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Kıbrıs Zafere Doğru yeni bölüm izle! TRT1 ile Kıbrıs Zafere Doğru 12. yeni bölüm izle
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