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Giriş Tarihi: 29.10.2021 16:19

Kırmızı Oda Narin kim? Süveyda’nın annesi Narin’i canlandıran Aylin Paksoy kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Narin kim? Süveyda’nın annesi Narin’i canlandıran Aylin Paksoy kimdir, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken Narin karakteri dikkat çekiyor. Dizide Süveyda karakterini İlayda Alişan canlandırırken annesi rolünü Aylin Paksoy üstleniyor. Yapımı izleyenler veya daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler Kırmızı Oda Narin kim, Aylin Paksoy kaç yaşında sorusuna yanıt arıyor. İşte Aylin Paksoy hakkında merak edilenler…

Kırmızı Oda dizisi yeni bölümleri Tv8'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizide Süveyda'nın annesi rolünü canlandıran Narin karakteri ise merak ediliyor. Aylin Paksoy, 23 Eylül 1997 tarihinde doğdu. Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor. İşte Kırmızı Oda Narin karakterini canlandıran Aylin Paksoy hayatı!

AYLİN PAKSOY KİMDİR?

Aylin Paksoy, 23 eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Rusya'da geçiren Paksoy, oyunculuğun yanı sıra çevirmenlik yapıyor.

Çeşitli festival filmlerinde ve kısa filmlerde yer alan Palsoy'un ilk dizi deneyimi ise Kırmızı Oda.

İlayda Alişan kimdir? Oyuncu İlayda Alişan kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri?

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

İlayda Alişan, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırmaktadır.

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Kırmızı Oda Narin kim? Süveyda’nın annesi Narin’i canlandıran Aylin Paksoy kimdir, kaç yaşında?
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