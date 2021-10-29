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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Markamız her yıl büyüyor

Markamız her yıl büyüyor
ANALİZ
MURAT ÖZBOSTAN
Futbolun önemli aktörlerini ağırladığımız 4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), yine çok takip edilen ve kazanımlarıyla verimli bir organizasyon oldu.
UFEF artık grubumuzun itibarlı ve ilgi gören, tüm medyanın da yakından takip ettiği bir organizasyon haline geldi. UFEF ile birlikte FotoMaç Süper Ligi'nin En iyileri Ödül Töreni de yeni binamızda başarıyla yapıldı. Beşiktaş'ın tulum çıkardığı törende en çok alkışı şüphesiz ki Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı aldı. Değerli katılımcılar ve ödül alanlar, önemli mesajlar verdi.
Emeği geçenleri tebrik ederim.
UFEF'te dikkat çeken ve not edilmesi gereken birkaç mesajı tekrar paylaşmak istiyorum:
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig için yapılan yoğun tartışma ve kavgalardan rahatsız olacak ki yaptığı konuşmanın satır aralarında şu mesajı verdi: "Süper Lig'in imaj yönetimine, markalaşma ve tanıtımına çok önem verilmeli." TFF Başkanı Nihat Özdemir, tribünlerin tamamen açılacağının müjdesini panelimizde vermişti. Nitekim TFF, dün akşam 9 Kasım itibariyle yüzde yüz kapasiteye ulaşılacağını duyurdu. Bu müjdeli haberin sinyallerini UFEF'te alan kulüpler herhalde şimdi mutludur.
Ahmet Ağaoğlu bir süre önce Kulüpler Birliği başkanı oldu. En büyük beklentisi yayın ihale bedelinin yüksek olması. Şaka da yapsa beklentisi 1 milyar dolar. Tabi bu rakama ulaşmak imkânsız ama kulüplerin gerçekten bu ihaledeki beklentileri oldukça yüksek.

TEŞEKKÜRLER…
Bu organizasyona katılıp bizi onurlandıran, konuşmalarıyla renk katan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, davetimize teşrif eden kulüp başkanı, yöneticileri, medya ve sporseverler ile sponsorlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca Turkuvaz Medya yöneticilerine, moderatörlere, Reklam, Kurumsal İletişim ve A Spor ile her zaman yanımızda olan, desteğini esirgemeyen Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'a teşekkürü bir borç bilirim. Beşincisinde buluşmak dileğiyle...

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