Markamız her yıl büyüyor

ANALİZ
MURAT ÖZBOSTAN Futbolun önemli aktörlerini ağırladığımız 4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu(UFEF), yine çok takip edilen ve kazanımlarıyla verimli bir organizasyon oldu.
UFEF artık grubumuzun itibarlı ve ilgi gören, tüm medyanın da yakından takip ettiği bir organizasyon haline geldi. UFEF ile birlikte FotoMaç Süper Ligi'nin En iyileri Ödül Töreni de yeni binamızda başarıyla yapıldı. Beşiktaş'ın tulum çıkardığı törende en çok alkışı şüphesiz ki Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı aldı. Değerli katılımcılar ve ödül alanlar, önemli mesajlar verdi.
Emeği geçenleri tebrik ederim. UFEF'te dikkat çeken ve not edilmesigereken birkaç mesajı tekrarpaylaşmak istiyorum: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. MehmetMuharrem Kasapoğlu, SüperLig için yapılan yoğun tartışma ve kavgalardanrahatsız olacak ki yaptığı konuşmanınsatır aralarında şu mesajı verdi: "Süper Lig'inimaj yönetimine, markalaşma ve tanıtımınaçok önem verilmeli."TFF Başkanı Nihat Özdemir, tribünlerintamamen açılacağının müjdesinipanelimizde vermişti. Nitekim TFF,dün akşam 9 Kasım itibariyle yüzde yüzkapasiteye ulaşılacağını duyurdu. Bu müjdelihaberin sinyallerini UFEF'te alan kulüplerherhalde şimdi mutludur. Ahmet Ağaoğlu bir süre önce Kulüpler Birliği başkanı oldu. En büyük beklentisi yayın ihale bedelinin yüksek olması. Şaka da yapsa beklentisi 1 milyar dolar. Tabi bu rakama ulaşmak imkânsız ama kulüplerin gerçekten bu ihaledeki beklentileri oldukça yüksek.
TEŞEKKÜRLER… Bu organizasyona katılıp bizi onurlandıran, konuşmalarıyla renk katan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet MuharremKasapoğlu'na, TFF Başkanı NihatÖzdemir'e, Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, davetimize teşrif eden kulüp başkanı, yöneticileri, medya ve sporseverler ile sponsorlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca Turkuvaz Medya yöneticilerine,moderatörlere, Reklam, Kurumsalİletişim ve A Spor ile her zaman yanımızda olan, desteğini esirgemeyen Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Dr.Serhat Albayrak'a teşekkürü bir borç bilirim. Beşincisinde buluşmak dileğiyle...