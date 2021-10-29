Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bir ilkin yaşandığı gecede mavi takımda aday olmayan üç kişi kaldı. Tahsin dokunulmaz olduğu için geriye kalan Safanur ile Burcu direkt eleme potasına girdi. Böylece MasterChef'in 28 Ekim tarihli bölümünde eleme adayları Safanur ve Burcu olarak belirlendi.

28 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Kütahya'da yöresel yemekler yapmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılara hazırlamaları için sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı menüsünü verdi. Yöresel yemekler konseptini hazırlamaları için takımlara tam 1 saat süre tanındı.

Misafirlerin kullandıkları oylar stüdyoda sayılırken 18-17 skorla kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bu sonuçla kırmızı takım 3-0 bu haftayı galip bitirdi. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi.