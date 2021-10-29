Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Masterchef eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde takımlar sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı için yarıştı. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle MasterChef'te bir ilk yaşandı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim 2021 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
Bir ilkin yaşandığı gecede mavi takımda aday olmayan üç kişi kaldı. Tahsin dokunulmaz olduğu için geriye kalan Safanur ile Burcu direkt eleme potasına girdi. Böylece MasterChef'in 28 Ekim tarihli bölümünde eleme adayları Safanur ve Burcu olarak belirlendi.
Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Kütahya'da yöresel yemekler yapmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılara hazırlamaları için sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı menüsünü verdi. Yöresel yemekler konseptini hazırlamaları için takımlara tam 1 saat süre tanındı.
Misafirlerin kullandıkları oylar stüdyoda sayılırken 18-17 skorla kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bu sonuçla kırmızı takım 3-0 bu haftayı galip bitirdi. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi.
MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta hazır bulundu. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara hazırlamaları için verdikleri süre sonrası yemeklerin tadına baktı.
Gecenin en başarılı ismi Tahsin seçildi. Tahsin, çarşamba gecesi de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmıştı.
Hasan,
Araz,
Ateş
Mert
Safanur
Burcu