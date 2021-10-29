Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 12:16

Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Jüri şeflerin tadım yapmasının ardından en başarılı menüyü çıkaran takım dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Danilo, Somer ve Mehmet Şef, elenecek ismi belirlemek için ise zor kararı veriyor. Peki Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte yanıtı…

Masterchef eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen son bölümde takımlar sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı için yarıştı. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybetmesiyle MasterChef'te bir ilk yaşandı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim 2021 Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bir ilkin yaşandığı gecede mavi takımda aday olmayan üç kişi kaldı. Tahsin dokunulmaz olduğu için geriye kalan Safanur ile Burcu direkt eleme potasına girdi. Böylece MasterChef'in 28 Ekim tarihli bölümünde eleme adayları Safanur ve Burcu olarak belirlendi.

28 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Kütahya'da yöresel yemekler yapmak için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılara hazırlamaları için sıkıcık çorbası, dolamber böreği, kelem dolması, küp et, sütlü incir tatlısı menüsünü verdi. Yöresel yemekler konseptini hazırlamaları için takımlara tam 1 saat süre tanındı.

Misafirlerin kullandıkları oylar stüdyoda sayılırken 18-17 skorla kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kazandı. Bu sonuçla kırmızı takım 3-0 bu haftayı galip bitirdi. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için siyah önlüklerini giydi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta hazır bulundu. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara hazırlamaları için verdikleri süre sonrası yemeklerin tadına baktı.

Gecenin en başarılı ismi Tahsin seçildi. Tahsin, çarşamba gecesi de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmıştı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Hasan,

Araz,

Ateş

Mert

Safanur

Burcu

EN ÇOK OKUNANLAR

29 Ekim mesajları ve sözleri ile Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! En güzel, anlamlı, Türk bayraklı ve Atatürk görselleri ile Cumhuriyet Bayramı mesajları
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
MEB'ten son dakika haberi: Tüm lise öğrencilerini ilgilendiren flaş karar!
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak: Milyonlarca işçi ve işveren için karar!
Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Cuma hutbesi 29 Ekim 2021 konusu ne oldu?
29 Ekim mesajları - Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri || En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, Türk bayraklı 29 Ekim mesajları, sözleri ve görselleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef eleme adayları kimler? 28 Ekim Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA