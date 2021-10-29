Milli Piyango çekilişi ve sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. MPİ çekilişinin tamamı Milli Piyango TV canlı yayını üzerinden takip edilebilecek. Çekilişin büyük ödülü 20 Milyon TL olarak açıklandı. Zengin olma hayallerini bu haftaki çekilişe bırakanlar gözlerini Milli Piyango Online ile bilet sorgulama ekranına çevirdi. Peki Milli Piyango sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 29 Ekim Milli Piyango özel çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı