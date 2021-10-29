Norveç kapıyı açarsa hazır olmalıyız

A Milli Takım’ın hocası Kuntz, “İki maçı kazanmalıyız. Norveç, Hollanda’ya kaybedip bize kapıyı açarsa hazır olmalıyız” dedi
Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenen SABAH Gazetesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, SABAH SPOR'a özel röportaj verdi. Türkiye ile Almanya arasında kıyaslamalar yapan Kuntz, Dünya Kupası'na katılma şansımızı değerlendirdi. İşte Alman hocanın öne çıkan tespitleri: Paneli çok başarılıbuldum. Çok şeyöğrendim. Bu panelde kulüplerin pandemide çektiği maddi zorlukları dinledim. Şikâyetlerini haklı buluyorum. Benzer süreçAlmanya'da da yaşandıancak tekrar futbola dönüşteen hızlı davranan ülkelerinbaşında Almanya geldi.
KONSANTRE OLUP 6 PUANI ALACAĞIZ
Benim ülkemde de iyi yapılmayan şeyler var. Belirlibir yaş grubunun altındakiçocuklara sadece futbol değiltüm sporlar kısıtlandı. Uzun süre sosyalleşmediler ve gelişemediler. Dünya Kupasışansımızdan bahsetmek, Cebelitarıkve Karadağ maçlarınıkazanmaktan geçiyor. Önce kendi maçlarımıza konsantre olacağız ve 6 puan alacağız. Sonra Hollanda-Norveç maçına bakacağız. Norveç puan kaybedip bize kapıyı açarsa hazır olmalıyız.