Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Norveç kapıyı açarsa hazır olmalıyız
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Norveç kapıyı açarsa hazır olmalıyız

MEHMET ÖZCAN
Norveç kapıyı açarsa hazır olmalıyız

A Milli Takım’ın hocası Kuntz, “İki maçı kazanmalıyız. Norveç, Hollanda’ya kaybedip bize kapıyı açarsa hazır olmalıyız” dedi

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenen SABAH Gazetesi Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, SABAH SPOR'a özel röportaj verdi. Türkiye ile Almanya arasında kıyaslamalar yapan Kuntz, Dünya Kupası'na katılma şansımızı değerlendirdi. İşte Alman hocanın öne çıkan tespitleri:
Paneli çok başarılı buldum. Çok şey öğrendim. Bu panelde kulüplerin pandemide çektiği maddi zorlukları dinledim. Şikâyetlerini haklı buluyorum. Benzer süreç Almanya'da da yaşandı ancak tekrar futbola dönüşte en hızlı davranan ülkelerin başında Almanya geldi.

KONSANTRE OLUP 6 PUANI ALACAĞIZ

Benim ülkemde de iyi yapılmayan şeyler var. Belirli bir yaş grubunun altındaki çocuklara sadece futbol değil tüm sporlar kısıtlandı. Uzun süre sosyalleşmediler ve gelişemediler.
Dünya Kupası şansımızdan bahsetmek, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanmaktan geçiyor. Önce kendi maçlarımıza konsantre olacağız ve 6 puan alacağız. Sonra Hollanda-Norveç maçına bakacağız. Norveç puan kaybedip bize kapıyı açarsa hazır olmalıyız.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: MEB'den flaş karar! Tüm lise öğrencilerini ilgilendiriyor...
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
Millet İttifakı'nda tezkere çatlağı! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'ndan CHP'ye tepki
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak
29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet Bayramı sözleri! Kısa, uzun, anlamlı, resimli, 29 Ekim mesajları ve Atatürk sözleri burada!
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Norveç kapıyı açarsa hazır olmalıyız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA