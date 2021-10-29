Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM sonuçları için gözler resmi açıklamada! 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 10:55 Son Güncelleme: 29.10.2021 10:55

POMEM sonuçları için gözler resmi açıklamada! 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

POMEM sonuçları için gözler resmi açıklamada! 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

POMEM mülakat sonuçları için kritik sürece girildi. 8 bin polis alımına ilişkin mülakat ve sınav aşamalarının tamamlanması ile birlikte adaylar POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Bilindiği üzere; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2021 POMEM mülakat sonuçları erişime açılacak.

POMEM sonuçları için gözler resmi açıklamaya çevrildi. 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak. Tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından uzun bir süre geçmesi nedeniyle konu ile ilgili araştırmalar da yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Bu başlık altından; 2021 POMEM sonuçları ile ilgili son gelişmelere ulaşabilirsiniz.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ekim ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
MEB'ten son dakika haberi: Tüm lise öğrencilerini ilgilendiren flaş karar!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2021 || En güzel, anlamlı, yeni, bayraklı ve Atatürk görselleri ile 29 Ekim mesajları ve sözleri - seçenekleri
Son dakika: Mısır'dan dikkat çeken Mohamed Salah kararı! Ders kitaplarına konu olacak...
29 Ekim mesajları - Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri || En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, Türk bayraklı 29 Ekim mesajları, sözleri ve görselleri!
SON DAKİKA: Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli zammı…
WBC'de milyonların beklediği maç! Usyk'ten Fury hakkında çarpıcı sözler...
Muharrem İnce'den "Tezkereye 'Evet' demek ihanettir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Fazla mesai için bu saatler dikkate alınacak: Milyonlarca işçi ve işveren için karar!
Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı! Cuma hutbesi 29 Ekim 2021 konusu ne oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
POMEM sonuçları için gözler resmi açıklamada! 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA