Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yönünü değiştirdi! 29 Ekim Cuma Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 07:14 Son Güncelleme: 29.10.2021 07:15

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yönünü değiştirdi! 29 Ekim Cuma Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yönünü değiştirdi! 29 Ekim Cuma Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftalardır yükselişini sürdüren altın fiyatları alış ve satış rakamları, 29 Ekim Cuma gününde de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Ekonominin merkezinde yer almasının yanı sıra hem hediye amaçlı hem de yatırım amaçlı kullanılan sarı metal canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik fiyatı 492 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatı ise 871 lira oldu. Peki; bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri.

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde altın fiyatları alış ve satış rakamları sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bugün gram altın 550 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 743 liradan işlem görüyor. Bu başlık altından; altın fiyatları son dakika verilerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 492,83

SATIŞ: 511,89

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.583,00

SATIŞ: 3.657,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.649,00

SATIŞ: 3.704,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.510,53

SATIŞ: 3.579,47

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.743,00

SATIŞ: 1.810,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 871,00

SATIŞ: 899,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 550,39

SATIŞ: 550,50

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yönünü değiştirdi! 29 Ekim Cuma Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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