Altın fiyatları son dakika gelişmeleri! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde altın fiyatları alış ve satış rakamları sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Bugün gram altın 550 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 743 liradan işlem görüyor. Bu başlık altından; altın fiyatları son dakika verilerine ulaşabilir, canlı rakamları görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 492,83
SATIŞ: 511,89
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.583,00
SATIŞ: 3.657,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.649,00
SATIŞ: 3.704,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.510,53
SATIŞ: 3.579,47
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.743,00
SATIŞ: 1.810,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 871,00
SATIŞ: 899,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 550,39
SATIŞ: 550,50