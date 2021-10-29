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Giriş Tarihi: 29.10.2021 22:40 Son Güncelleme: 29.10.2021 23:05

Son dakika: Trabzonspor'da Gervinho şoku! Sezonu kapattı...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’da Gervinho şoku! Sezonu kapattı...

Son dakika haberi... Bu sezon Süper Lig'de hiç mağlubiyet yaşamayan Trabzonspor, kritik karşılamada Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Yenik duruma düşen Trabzonspor'a galibiyeti Djaniny ve Nwakaeme getirdi. Maçın hemen başında sakatlanan Gervinho'dan ise kötü haber geldi. Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel, Gervinho konusundaki son bilgileri aktardı. Çapraz bağları kopan Fildişi Sahilli yıldız, sezonu kapattı.

Son dakika haberi! Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın hemen başında sakatlanan Gervinho'nun sakatlığı bordo mavili ekipte moralleri bozdu. Sezon başında Parma'dan transfer edilen Gervinho, geçen haftaki Göztepe maçında attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

GERVINHO SEZONU KAPATTI!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Gervinho'nun çapraz bağları koptu. Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak" dedi

Trabzonspor'da, karşılaşmanın 11. dakikasında sakatlanan Gervinho maça devam edemedi ve yerini Cornelius'a bıraktı.

Gervinho, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol attı ve 1 asist kaydetti.

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Son dakika: Trabzonspor'da Gervinho şoku! Sezonu kapattı...
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