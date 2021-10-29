Son dakika: Trabzonspor’da Gervinho şoku! Sezonu kapattı...

Son dakika haberi! Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın hemen başında sakatlanan Gervinho'nun sakatlığı bordo mavili ekipte moralleri bozdu. Sezon başında Parma'dan transfer edilen Gervinho, geçen haftaki Göztepe maçında attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.
GERVINHO SEZONU KAPATTI!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Gervinho'nun çapraz bağları koptu. Maalesef 6-7 ay bizimle olamayacak" dedi
Trabzonspor'da, karşılaşmanın 11. dakikasında sakatlanan Gervinho maça devam edemedi ve yerini Cornelius'a bıraktı.
Gervinho, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol attı ve 1 asist kaydetti.