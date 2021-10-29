Son dakika: Turkuvaz Medya’da Ahmet Nur Çebi’ye söz vermişti! Beşiktaş’ta Larin imzayı atıyor

Son dakika...Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral bulan Beşiktaş, bir taraftan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, sarı-kırmızılı takıma attığı 2 golle galibiyeti getiren Larin'le bir süredir pazarlık masasında oturuyor. Transferde son aşamaya gelindiği Turkuvaz Medya'da düzenlenen ödül töreninde ortaya çıktı. İşte detaylar...
Beşiktaş ile olan 4 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek olan Cyle Larin ile görüşmeler yaz döneminde başlarken iki taraf arasındaki pazarlıklar sürüyor.
Performansıyla geçen seneki çifte şampiyonlukta payı olan, bu sezona da iyi başlayıp son Galatasaray derbisinde iki kez fileleri havalandıran Kanadalı golcünün menajeri kasım ayındaki milli arada yüz yüze görüşmek adına İstanbul'a davet edildi.
YILIN EN İYİ FORVETİ ÖDÜLÜNÜ ALDI
SABAH Gazetesi Uluslarası Futbol Ekonomi Forumu ve FotoMaç Sporun Oscarları ödül töreni önceki gün Turkuvaz Medya binasında yapılırken Larin ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin diyalogu camiayı gelecek adına umutlandırdı.
Beşiktaş'ın yılın takımı, Ahmet Nur Çebi'nin yılın başkanı, Sergen Yalçın'ın yılın teknik direktörü Josef'in en iyi orta saha, Ghezzal'ın en değerli yabancı futbolcu ve Larin'in de yılın forveti ödülünü aldığı organizasyonda akıllarda tek bir soru vardı.
BAŞKAN ÇEBİ'NİN YÜZÜ GÜLDÜ
"Larin gelecek sezon Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusunu önce organizasyonu sunan Sinem Ökten, Kanadalı yıldıza sordu. "Kalmak istiyorum" yanıtına rağmen ödül alanların toplu olarak sahneye çıktığı anda bu kez Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oyuncusuna "Beşiktaş'ta kalacak mısın yoksa başka bir takıma mı gideceksin?" diye sordu.
26 yaşındaki forvetin "Kalmak istiyorum" yanıtı karşısında bir hayli mutlu olan Çebi, "O kalmak istiyor, biz de kalmasını istiyoruz. Demek ki devam edecek" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'YA KAFA TUTUYOR!
Beşiktaşlı Cyle Larin hem kulübü hem de Kanada Milli Takımı'nda attığı gollerle 2021'in en golcü oyuncuları listesinde 7. sırada yer aldı.
Avrupa'nın önde gelen 20 ligi ve milli takımlarda baz alındığında, toplamda 28 gole imza atan 26 yaşındaki forvet, 30 golü bulunan Real Madridl'i Benzema ile Barcelona'nın yıldızı Depay'ı takip ediyor.
Larin'in Ronaldo ile arasında 5, Messi ile sadece 4 gol var. Listenin ilk sırasında Bayern Münih ve Polonya Milli Takımı'nda toplam 43 gol atan Lewandowski yer alıyor.