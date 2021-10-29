Son dakika: Turkuvaz Medya’da Ahmet Nur Çebi’ye söz vermişti! Beşiktaş’ta Larin imzayı atıyor

BAŞKAN ÇEBİ'NİN YÜZÜ GÜLDÜ

"Larin gelecek sezon Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusunu önce organizasyonu sunan Sinem Ökten, Kanadalı yıldıza sordu. "Kalmak istiyorum" yanıtına rağmen ödül alanların toplu olarak sahneye çıktığı anda bu kez Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oyuncusuna "Beşiktaş'ta kalacak mısın yoksa başka bir takıma mı gideceksin?" diye sordu.