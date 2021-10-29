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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Trabzonspor 4’te 4 peşinde

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor 4’te 4 peşinde

Bordo-mavililer, kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Sakatlığını atlatan Bakasetas için son kararı Avcı verecek. Nwakaeme’nin durumunun şüpheli olduğu öğrenildi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, 11. haftanın açılış mücadelesinde bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Geride kalan 10 haftada ikinci kez üç maçlık galibiyet serisi yapan Trabzonspor, bugün Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde ilk defa üst üste dört galibiyet alacak. Fırtına'da Bakasetas ve Trondsen'den gelen haberler moralleri yükseltti. Geçen hafta Göztepe maçında oynayamayan Bakasetas'ın sakatlığı büyük ölçüde geçti. Oyuncunun forma giymek istediği ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Nwakaeme'nin durumu şüpheli, Bruno Peres ise yok. Son maçtan farklı olarak solda Denswil'in yerine İsmail ve forvette Djaniny'nin kulübeye çekilip Cornelius'un oynaması bekleniyor.

8 MAÇTA DİREKT KATKI
Anastasios Bakasetas, Trabzon'da bu sezon 9 maçta forma giyerken, 8 takıma karşı skor üretmeyi başardı. 7 gol atan Yunan futbolcu, 3 de asist yaparak arkadaşlarına katkı sağladı.

FIRTINA EVİNDE 20'DE 17 YAPTI
TRABZONSPOR ile Çaykur Rizespor ligde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. 40 maçta, bordo-mavililer galibiyetlerde 26-5 üstün. Trabzonspor evinde oynanan 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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Trabzonspor 4’te 4 peşinde
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