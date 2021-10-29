Trabzonspor 4’te 4 peşinde

Bordo-mavililer, kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Sakatlığını atlatan Bakasetas için son kararı Avcı verecek. Nwakaeme’nin durumunun şüpheli olduğu öğrenildi
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor, 11. haftanın açılış mücadelesinde bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Geride kalan 10 haftadaikinci kez üç maçlık galibiyet serisiyapan Trabzonspor, bugün ÇaykurRizespor'u yenmesi halinde ilk defaüst üste dört galibiyet alacak. Fırtına'da Bakasetas ve Trondsen'den gelen haberler moralleri yükseltti. Geçen hafta Göztepe maçında oynayamayan Bakasetas'ın sakatlığı büyük ölçüde geçti. Oyuncunun forma giymek istediği ancak teknik direktör AbdullahAvcı'nın kararınımaç saatindevereceği öğrenildi. Nwakaeme'nin durumu şüpheli, Bruno Peres ise yok. Son maçtan farklı olarak solda Denswil'in yerine İsmail ve forvette Djaniny'nin kulübeye çekilip Cornelius'un oynaması bekleniyor.
8 MAÇTA DİREKT KATKI
Anastasios Bakasetas, Trabzon'da bu sezon 9 maçta forma giyerken, 8 takıma karşı skor üretmeyi başardı. 7 gol atan Yunan futbolcu, 3 de asist yaparak arkadaşlarına katkı sağladı.
FIRTINA EVİNDE 20'DE 17 YAPTI
TRABZONSPOR ile Çaykur Rizespor ligde bugün 41. kez karşı karşıya gelecek. 40 maçta, bordo-mavililer galibiyetlerde 26-5 üstün. Trabzonspor evinde oynanan 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.