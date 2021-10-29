Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sahadaki performansımız şampiyonluğa yetmeyebilir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ağaoğlu'nun sözleri...
"BU TARAFTARA ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR"
Pazar günü saat 13.00-15.00 arası Avrupa'da en büyük kulüplerin dahi sahip olamadığı bir futbol akademisini devreye sokuyoruz. Altyapıya hizmet hak ettiği şekilde değerlendirilmez ama biz bunu Trabzonspor'un hem sportif hem de ekonomik olarak çıkış noktası olarak görüyoruz. Kadın futbol takımımız da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadelesini verecek. Halkın alım gücünün sınırlı olduğu bir şehir kulübü ürün satışında yüzde 50'ye yaklaşabildiyse, bu desteği veren taraftarlarımızın gösterdiği fedakalarlık takdire şayandır.
"SAHADAKİ PERFORMANSIMIZ ŞAMPİYON OLMAMIZA YETMEYEBİLİR"
Şu an lideriz ama önümüzde 3 koca mevsim var. Futbolda da savaşta olduğu gibi cephede sıcak savaş, propaganda ve algı olarak da soğuk savaş var. Takımın ve teknik heyetin sahada göstereceği performans şampiyon olmamıza yeterli olmayabilir. Camia ve taraftarımızın desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bizim bu takımı canından daha fazla seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var. Gece 1-3 nöbetlerinde uyanık olmaya ihtiyacımız var. Belki 1 belki 2 hafta sonra bu tür algı operasyonlarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Takımımız ve hocamızın mücadelesine bütün enerjimizi aktarmamız, olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı duvar örüp onları dışarıda bırakmamız gerekiyor.
"BAŞKALARI SAYGISIZ OLABİLİR, BİZ HERKESE SAYGI DUYUYORUZ"
Biz şampiyonluk yarışının en ciddi takımlarından biriyiz. Fakat biz asla, 'Trabzonspor bu sezon şampiyon olacaktır' demiyoruz. Bu, rakiplere saygısızlıktır. Başkaları saygısız olabilir ama biz de saygısızlık yoktur. Herkese saygı duyuyoruz. Maç maç gideceğiz. Fenerbahçe maçı ne kadar önemliyse Rize de o kadar önemli. Hepsini aynı ciddiyetle oynamamız gerekiyor. İhtiyacımız olan en büyük şey camianın kenetlenmesi.