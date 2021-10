Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sahadaki performansımız şampiyonluğa yetmeyebilir

"SAHADAKİ PERFORMANSIMIZ ŞAMPİYON OLMAMIZA YETMEYEBİLİR"

Şu an lideriz ama önümüzde 3 koca mevsim var. Futbolda da savaşta olduğu gibi cephede sıcak savaş, propaganda ve algı olarak da soğuk savaş var. Takımın ve teknik heyetin sahada göstereceği performans şampiyon olmamıza yeterli olmayabilir. Camia ve taraftarımızın desteğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Bizim bu takımı canından daha fazla seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var. Gece 1-3 nöbetlerinde uyanık olmaya ihtiyacımız var. Belki 1 belki 2 hafta sonra bu tür algı operasyonlarıyla karşı karşıya gelebiliriz. Takımımız ve hocamızın mücadelesine bütün enerjimizi aktarmamız, olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı duvar örüp onları dışarıda bırakmamız gerekiyor.