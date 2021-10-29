Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:45

Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’in 11.haftasında kıyasıya mücadele ve heyecan devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor liderliğini korumak isterken sporseverler maçın saatini, tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda; “Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına da yanıt aranıyor. Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

"Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtı futbolseverlerce araştırılıyor. Maça kısa bir süre kala karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı karşılaşması 29 Ekim 2021 Cuma akşamı olacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius

Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.

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Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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