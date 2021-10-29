"Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtı futbolseverlerce araştırılıyor. Maça kısa bir süre kala karşılaşmanın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edenler konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı karşılaşması 29 Ekim 2021 Cuma akşamı olacak.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Rizespor maçı 29 Ekim bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Gervinho, Abdülkadir Ömüri Cornelius
Rizespor: Gökhan, Dabo, Selim, Holmen, Cemali, Phiri, Boldrin, Baiano, Bolasie, Umar, Pohjanpalo.