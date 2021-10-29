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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Tribünler tam kapasite taraftara açıldı

Tribünler tam kapasite taraftara açıldı

TFF, 9 Kasım’dan itibaren sağlık tedbirleri kapsamında statlara %100 kapasite ile seyirci alınacağını duyurdu

Kulüplerın ve taraftarların beklediği müjdeli haber dün geldi. TFF, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verdi. Yapılan açıklamada "TFF Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla, 09.11.2021 tarihinden itibaren oynanacak müsabakalarda stadyumlara %100 kapasite ile seyirci alınmasına karar verilmiştir" denildi. 7 Eylül'de 12 yaşa aşının açıldığını hatırlatan TFF şöyle devam etti: "Tribünlere seyirci olarak yaş ayrımı yapılmaksızın en az iki doz aşı olanlar 'Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat' ile belirlenen stadyumlara giriş şartlarına uygun olarak tam kapasite ile seyirci alınması uygun bulunmuştur." Buna göre 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar stadı tamamen doldurabilecek.

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Tribünler tam kapasite taraftara açıldı
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