Uğur Çiftçi Milli Takım’ı hak ediyor

FotoMaç Gazetesi tarafından Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'YılınKanat Oyuncusu' seçilenSivassporlu MaxGradel, SABAHSpor'un sorularını yanıtlarken, MilliTakım teknik direktörüStefan Kuntz'amesaj göndermeyi deihmal etmedi: Fildişi Sahili ve Türk insanı benzer özellikler taşıyor. Sivas'a ve Türkiye'ye adapte olmakta zorlanmadım. Kulüp, ailemle ilgilendi. Rıza Hoca (Çalımbay) bana inandı ve sahada benden beklenen performansı göstermem kolaylaştı. Türkiye'ye gelme sebebim, tribün atmosferi ve taraftar coşkusuydu. Geçen sezon virüs yüzünden statlar boştu. Bu sezon yeni yeni dolmaya başladı. Tam kapasite maçlarla daha iyi oynarız. Süper Lig'de Türk pasaportu taşıyan çok iyi sağ-sol bek oyuncuları görmedim. Takım arkadaşım olduğu için söylemiyorum; Uğur Çiftçi kesinlikle A Milli Takım'ı hak ediyor. Hızlı, güçlü, kendisineiyi bakıyor ve çok iyi performansgösteriyor. Bencekendisine Milli Takım şansıverilmeli...