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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Uğur Çiftçi Milli Takım’ı hak ediyor

MEHMET ÖZCAN
Uğur Çiftçi Milli Takım’ı hak ediyor
FotoMaç Gazetesi tarafından Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde 'Yılın Kanat Oyuncusu' seçilen Sivassporlu Max Gradel, SABAH Spor'un sorularını yanıtlarken, Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a mesaj göndermeyi de ihmal etmedi:
Fildişi Sahili ve Türk insanı benzer özellikler taşıyor. Sivas'a ve Türkiye'ye adapte olmakta zorlanmadım. Kulüp, ailemle ilgilendi.
Rıza Hoca (Çalımbay) bana inandı ve sahada benden beklenen performansı göstermem kolaylaştı.
Türkiye'ye gelme sebebim, tribün atmosferi ve taraftar coşkusuydu. Geçen sezon virüs yüzünden statlar boştu. Bu sezon yeni yeni dolmaya başladı. Tam kapasite maçlarla daha iyi oynarız.
Süper Lig'de Türk pasaportu taşıyan çok iyi sağ-sol bek oyuncuları görmedim. Takım arkadaşım olduğu için söylemiyorum; Uğur Çiftçi kesinlikle A Milli Takım'ı hak ediyor. Hızlı, güçlü, kendisine iyi bakıyor ve çok iyi performans gösteriyor. Bence kendisine Milli Takım şansı verilmeli...

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Uğur Çiftçi Milli Takım’ı hak ediyor
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