Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun perde arkasını Murat Özbostan yazdı! "Markamız her yıl büyüyor"

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, ekonomi formu ve ödül töreninin detaylarını köşesine taşıdı. İşte o yazısı...

Futbolun önemli aktörlerini ağırladığımız 4. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), yine çok takip edilen ve kazanımlarıyla verimli bir organizasyon oldu. UFEF artık grubumuzun itibarlı ve ilgi gören, tüm medyanın da yakından takip ettiği bir organizasyon haline geldi.