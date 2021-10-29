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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Valencia ve Mesut 11’e geri dönüyor

Valencia ve Mesut 11’e geri dönüyor

Pereira, Alanya maçına kulübede başlattığı iki yıldızını Konya’da ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor

Üst üste gelen Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe, yarın ligin formda ekiplerinden Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Cezası biten Altay, yeniden kaleye geçerken Brigth Osayi-Samuel, hem yarın hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak. Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Enner Valencia ve Mesut Özil'in Konya'da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hücum hattında bu ikilinin yanında Diego Rossi'ye görev vereceği gelen bilgiler arasında.

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Valencia ve Mesut 11’e geri dönüyor
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