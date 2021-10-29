Valencia ve Mesut 11’e geri dönüyor

Pereira, Alanya maçına kulübede başlattığı iki yıldızını Konya’da ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor
Üst üste gelen Trabzonspor ve Alanya yenilgileriyle sarsılan Fenerbahçe, yarın ligin formda ekiplerinden Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertli takımda SerdarAziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Cezası biten Altay, yeniden kaleye geçerken Brigth Osayi-Samuel, hem yarın hem de gelecek hafta Kayseri maçında görev alamayacak. Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Enner Valencia ve Mesut Özil'in Konya'da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik DirektörVitor Pereira'nın hücum hattında buikilinin yanında Diego Rossi'ye görevvereceği gelen bilgiler arasında.