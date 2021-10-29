29 Ekim Bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

Toplu taşımada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda uygulanacak tarifeler yakından takip ediliyor. Özellikle büyükşehir belediyelerinin 29 Ekim tarihinde toplu ulaşımı kullanacak kişilere ücretsiz bir şekilde hizmet vermesi beklenirken konuyla ilgili olarak "Yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 29 Ekim toplu taşıma tarifelerine ilişkin detaylar...
29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim'de ise yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.